Atletas exaltam organização da etapa de João Pessoa na 3ª edição do Gran Fondo

Aconteceu na manhã deste domingo (10) em João Pessoa a 3ª edição da prova ciclística Gran Fondo, em dois percursos: 109km (longo) – categoria principal, e 84km (curto). O evento contou com a participação de mais de 250 ciclistas de várias partes do Brasil, competindo em um nível de ciclismo profissional com batedores, equipe de staff em todo o trajeto, pontos de abastecimento, cronometragem, premiação, vila, kit atleta e medalhas para todos que completaram o percurso. Ao final, os atletas fizeram questão de registrar o quesito organização como ponto primordial para o sucesso do Gran Fondo.

Para Danrley Cavalcante, paraibano da cidade de Olivedos e vencedor da prova de 109km na categoria Masculino, os atletas é que foram beneficiados com uma prova organizada. “O Gran Fondo é uma das maiores provas de ciclismo em nível de Brasil e fico feliz de encerrar minha temporada com vitória, registrando que o percurso que passa pela BR-230 e a organização da competição conseguiu fechar. Para nós que somos atletas isso é um privilégio”, exaltou.

Quem ficou na primeira colocação na prova de 109km, categoria Feminino, foi a atleta Andréia Medeiros, da cidade de Natal-RN. Esta é a segunda vez que ela participa do evento em João Pessoa. “Ano passado fiquei em 2º lugar mas esse ano consegui subir no lugar mais alto do pódio, e a prova em João Pessoa teve percurso espetacular, muito bem marcado, bem sinalizado e dou meus parabéns a todos os envolvidos, pois foi uma prova muito bem organizada”, pontuou.

“Sem dúvida, essa foi uma edição histórica da Gran Fondo, com trajeto inédito e a primeira vez que fazemos o percurso na BR-230, sentido Cabedelo, o que considero importante para crescimento da prova e experiência única para os ciclistas. Essa edição só fortaleceu os eventos esportivos em João Pessoa, que tem um diferencial que se reflete na qualidade de vida da sua população, pois é uma cidade que tem uma ótima geografia para seus eventos e temos a dizer que, com certeza, hoje João Pessoa é a capital do esporte no País”, destacou o secretário de Esportes do Município, Kaio Márcio.

Gran Fondo – A prova nasceu nos anos 1970 no Norte da Itália, partindo da iniciativa de um grupo de amigos que praticavam o ciclismo. A primeira prova aconteceu em 1974, com 45 competidores. Em 1975 esse número aumentou para 120 competidores e, três anos depois, 300 atletas disputaram a prova. Hoje, na Europa, já são 13 mil inscritos de todas as idades que lotam as competições.

Quarta edição em 2024 – De acordo com Romolo Lazzaretti, coordenador do Gran Fondo, diante da organização e sucesso da prova deste domingo, a quarta edição do evento em João Pessoa já está garantida para 2024. “Com todo esse sucesso e uma prova tranquila como foi essa terceira edição, tenho a absoluta certeza que a quarta edição do Gran Fondo em João Pessoa virá com força total no ano que vem”, revelou.

Vencedores da categoria principal – Os cinco primeiros colocados, que levaram a faixa de premiação na categoria 109 km Masculino são: 1º Danrley Cavalcante; 2º Vinícius Cordeiro, 3º Jefferson Silva; 4º Jadson Prudêncio e 5º Léo Brito.

No Feminino, as cinco melhores colocadas na prova dos 109 km foram: 1ª Andréia Medeiros; 2ª Brena Queiroz; 3ª Maria Cecília; 4ª Adriana Teixeira e 5ª Layla Barros.