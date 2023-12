filme de diretor paraibano em parceria com Prime Video será lançado

Um filme de um paraibano será lançado nesta segunda-feira (11) no 56º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. ‘Axé Meu Amor’, de Thiago Costa, é uma ficção que se baseia na história real de Mãe Renilda e foi produzido em parceria com o Amazon Prime Video.

Thiago Costa é natural de Bananeiras, no Brejo paraibano. Em 2022 ele também participou do Festival de Brasília do Cinema brasileiro e conquistou o prêmio de Júri Popular com ‘Calunga Maior’, o melhor filme pela crítica.

Este ano, ele participa da iniciativa com o curta ‘Axé, Meu Amor’, que concorre com outras 11 produções na Mostra Competitiva de Curtas, durante o festival, um dos mais renomados do país.

É um filme que fala, sobretudo, sobre amor. Ele se propõe a pensar o axé, a vida de candomblé, a vida de santo em um contexto cotidiano e sobre o encontro de Mãe Renilda com Vó Flor, que é o encontro que leva o Jeje Savalu para a Paraíba”, explica o diretor.

O curta tem duração de cerca de 18 minutos e foi gravado na Paraíba em maio de 2022, mas o roteiro começou a ser inscrito em 2019.

A grande maioria do elenco é composta por atrizes e atores paraibanos, com exceção da atriz Rejane Maia, baiana que atuou no aclamado “Ó Paí Ó”. Nomes como Mãe Renilda, Vó Mera, Márcio de Paula, Laíz de Oyá e Sidney Rufino também estão no elenco.

Sinopse de ‘Axé Meu Amor’

O filme conta a história de Mãe Bené, inspirada em Mãe Renilda, a partir de fatos reais, mas com “camadas” de ficção, segundo o diretor.

Mãe Bené acorda de um pesadelo e recebe a notícia que a mãe de santo está entre a vida e a morte. Ela levanta e começa a receber várias notícias ruins, e depois de trabalhar vai procurar Campim, que é um espaço de cuidado.

Ela é atendida por uma mãe de santo e descobre que precisa fazer um ritual para adquirir autonomia máxima de sua jornada espiritual, para evitar que algo ruim aconteça com sua mãe de santo.

O nome do filme é inspirado numa frase muito dita pela própria Mãe Renilda, e como é um filme que fala sobre amor eu queria trazer uma linguagem mais pop pra esse assunto, que a gente ver de uma forma muita estigmatizada ainda. E no roteiro, o nome do programa de rádio dela leva o nome”, explicou.

Parceria com o Amazon Prime Video

Ainda de acordo com Thiago, o filme marca o início da parceria com o Amazon Prime Video, um dos maiores canais de streaming da atualidade.

Ele participou do Laboratório Negras Narrativas, que durou 4 anos, e teve o filme ‘Axé Meu Amor’ como resultado. Segundo o diretor, o filme foi o primeiro na Paraíba financiado pela Amazon.