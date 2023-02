A história do Bingo

SIGA-NOS

O que é Bingo

Bingo é um jogo clássico no qual números aleatórios de um saco de bolas numeradas são marcados em cartões especiais. Um anunciante (dealer, bingo master ou host) tira bolas de uma bolsa e anuncia os números e os jogadores registram os números correspondentes em suas cartas. O objetivo do jogo é ser o primeiro a preencher um determinado campo de números marcados em suas cartas (por exemplo, preencher uma linha, coluna ou diagonal) e depois exclamar “Bingo!

O momento em que alguém grita: “Bingo!”, o jogo pára. O facilitador verifica se os números estão corretos. Se tudo estiver correto, o vencedor é anunciado e recebe um prêmio. Em uma sala de bingo tradicional, os jogadores geralmente jogam por uma taxa. Mas o jogo também pode ser um jogo de caridade.

Existem diferentes variações do jogo de bingo, tais como 75 bolas e 90 bolas, assim como muitas variações de como os cartões podem ser preenchidos. Você também pode jogar em diferentes formatos, como jogos de bingo online e jogos de bingo em dispositivos móveis.

Onde jogar bingo

A maioria dos jogos pode ser jogada ao vivo e on-line. Para jogar bingo você só precisa visitar um cassino ou um salão de bingo dedicado. Também há com bastante frequência vários eventos onde o bingo é um entretenimento obrigatório. Se você não quiser sair de casa, você pode usar os serviços dos cassinos online. Mesmo se você não estiver familiarizado com as regras do jogo, o site detalha como se joga bingo.

Você também pode jogar participando de competições. Existem campeonatos de bingo em diferentes países e eles estão disponíveis tanto para jogadores amadores quanto para profissionais. A Associação Nacional de Bingo organiza campeonatos anuais de bingo nos EUA onde jogadores de todo o país competem por prêmios e pelo título de melhor jogador de bingo.

História do bingo

O jogo do bingo nasceu há mais de 500 anos. O bingo, como o conhecemos hoje, teve origem na Itália no século VII. Naquela época era chamado de “Il Gioco del Lotto d’Italia” e era muito popular em muitas cidades italianas. Os jogadores usavam cartas com números. Um saco com 90 bolas numeradas também estava presente.

Com o passar do tempo, o jogo se espalhou por toda a Europa. Tornou-se popular no século VIII. Em cada novo país, o jogo adquiriu um novo nome. Na Alemanha, por exemplo, o jogo era conhecido como “Lotto”, na França como “Le Lotto”, e no Reino Unido como “Housey-Housey” ou “Housie”.

Em 1929, o jogo de bingo chegou aos Estados Unidos, onde se tornou particularmente popular durante eventos beneficentes. No início, o jogo era chamado de “Beano” porque os jogadores usavam feijão para cobrir os números das cartas.

Em 1930, um jogador exclamou erroneamente “Bingo!” ao invés de “Beano!” quando ganhou, e o nome “Bingo” ficou preso. Desde então, o jogo de bingo tornou-se popular em todo o mundo e tem sido usado como entretenimento, assim como em eventos de arrecadação de fundos de caridade.

Tipos de bingo

O bingo é o jogo clássico de 75 bolas. O bingo é jogado com 25 bolas. Um cartão tem 5×5 quadrados. Um dos quadrados no centro do cartão está vazio. O jogo tem 15 números.

O Bingo de 30 bolas é jogado com cartões de 3×3. Esta é uma variante rápida do jogo.

O bingo com 90 bolas é jogado com cartões 3×5. Tudo o que você precisa fazer é coletar uma fila e você é o vencedor. Mas, se você conseguir preencher a carta inteira, é uma casa cheia.

Bingo com 80 bolas. Este aqui usa cartas 4×4. Ao contrário dos jogos anteriores, existem 16 números.

