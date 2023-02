No Unipê

Alunos de jiu-jitsu do projeto ‘Campeões do Amanhã’ passam por teste de resistência

22/02/2023

Os alunos de jiu-jitsu que fazem parte do projeto ‘Campeões do Amanhã’, da Prefeitura de João Pessoa, passaram por uma avaliação física no Centro Universitário (Unipê), em Água Fria, nesta quarta-feira (22). Um dos testes a que 17 crianças se submeteram foi o de resistência.

“Quando era mais jovem fiz avaliação, assim como eles fizeram. Esse momento é muito especial e importante para o desenvolvimento no esporte. O projeto, além de social, também visa performance. A gente já vem identificando atletas com potencial de brigar por medalhas em grandes competições. O esporte, além dessa oportunidade, traz também boas amizades e isso é importante para o crescimento das crianças”, comentou o ex-nadador e secretário de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer), Kaio Márcio.

Maria Beatriz Silva, de 12 anos, é uma das atletas com potencial nos tatames. Desde 2022, ela vem participando de competições, como o Campeonato Paraibano e o AJP Tour, etapas de João Pessoa e Fortaleza, já em 2023 quando conquistou a medalha de prata.

“Eu acho que é importante estar criando um futuro. Uma ótima experiência fazer essas atividades para testar a nossa aptidão física. Podemos ter uma boa qualidade de vida desde cedo e ter um passatempo. Espero ter vitórias. Nem tudo é feito somente de vitórias, mas é algo que podemos ir testando ao longo da vida”, comentou Maria Beatriz Silva.

Para Samuel Fonseca, que integra o ‘Campeões do Amanhã’ há apenas seis meses, a avaliação física vai colaborar no processo de desenvolvimento. Um dos objetivos dos professores com este momento é preparar os lutadores para grandes campeonatos.

“É muito bom para se testar e saber o que podemos melhorar, além de saber mais sobre o nosso físico. O ‘Campeões do Amanhã’ está dando certo e vem nos dando muitas possibilidades”, concluiu Samuel Fonseca.