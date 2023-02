A 100 dias, o que esperar do São João 2023 de Campina Grande

Compartilhe















A festa conhecida como “O Maior São João do Mundo” vai ser realizada no Agreste da Paraíba daqui a 100 dias. O São João 2023 de Campina Grande reúne milhares de forrozeiros no Parque do Povo anualmente, durante cerca de 30 dias, e este ano completa 40 anos de existência.

A criação do “Quadrilhódromo” e a chegada de uma nova empresa para a gestão do evento foram novidades já anunciadas pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. Para entrar no clima, o JORNAL DA PARAÍBA reuniu as principais informações divulgadas até o momento sobre a festa (confira abaixo).

Parque do Povo, onde é realizado o São João de Campina Grande — Foto: Emanuel Tadeu/Arquivo pessoal

Quantos dias terá o São João de Campina Grande?

O São João 2023 de Campina Grande deve ter início no dia 2 de junho deste ano. A duração exata da festa, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmada.

Há uma expectativa que a edição em comemoração aos 40 anos do evento tenha 40 dias de duração, mas o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, informou apenas que a festa deve ter, no mínimo, 31 dias – assim como aconteceu em anos anteriores.

Onde o São João vai acontecer?

Assim como em edições anteriores, o Maior São João do Mundo vai acontecer no Parque do Povo, localizado no Centro da cidade.

Em 2022 a prefeitura chegou a cogitar a possibilidade de ampliar do espaço, através da requalificação do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), depois que o Parque do Povo atingiu lotação máxima de pessoas em dias de shows do São João.

Vila Nova da Rainha no Parque do Povo — Foto: Demétrio Costa e Emanuel Tadeu/Top Midia Comunicação

Quem será responsável pela gestão da festa?

A empresa Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda, de Fortaleza, no Ceará, venceu a licitação para gerir a 40ª edição d’O Maior São João do Mundo.

Segundo a Prefeitura Municipal de Campina Grande, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Secretaria de Administração selecionou a empresa entre outras três concorrentes.

A empresa Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda, selecionada para gerir o São João 2023 de Campina Grande, é a mesma responsável pela realização de um dos maiores eventos de agropecuária do Nordeste, a feira Expocrato.

O que se sabe, também, é que o empresário Jocélio Costa, de Campina Grande, também está envolvido diretamente na organização da festa, sendo o representante local da empresa gestora do evento. A informação foi confirmada ao g1 nesta quarta-feira (22) pela assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande.

Projeto do Parque do Povo para o São João 2023 de Campina Grande. (Foto: Divulgação/PMCG).

Desde 2019 a empresa organizadora do São João de Campina Grande era a Medow Promo Serviços de Eventos e Estruturas LTDA. A renovação para a edição do São João 2022 também ocorreu por meio de um processo licitatório.

Este ano, segundo Bruno Cunha Lima, ao invés do Município transferir recursos para a empresa responsável pela realização do São João de Campina Grande, irá ganhar pela exploração da “marca” da festa. Dessa forma, a empresa gestora será responsável pela montagem, captação dos patrocínios e contratação de artistas, mas a prefeitura fará a “gestão cultural do evento”.

Veja também Paraibano sobe no palco e dança com Anitta no Carnaval de Olinda

Ampliação do Parque do Povo

A proposta não foi executada, mas a prefeitura anunciou que deve retirar a parte lateral dos camarotes do Parque do Povo e criar outros espaços para descentralizar algumas atividades da programação do São João de Campina Grande do Parque do Povo, diminuindo as chances de lotar o “PP”.

LEIA TAMBÉM: Campina Grande debate ampliação do Parque do Povo

A principal medida anunciada é a criação do “Quadrilhódromo”, um polo localizado na Estação Velha onde as tradicionais quadrilhas juninas devem se apresentar nos dias de competição. Outros locais, como o Parque da Criança e a Vila do Artesão também receberão decoração temática, ainda segundo a prefeitura.

São João de Campina Grande em 2018/ Foto: Emanuel Tadeu

Já tem atração confirmada para o São João de Campina Grande?

Até o momento, nenhuma atração foi confirmada oficialmente para o São João 2023 de Campina Grande. Mas, o prefeito Bruno Cunha Lima publicou nas redes sociais uma imagem onde apareceu conversando com a cantora Roberta Miranda, que se apresentou na festa em 2022. A imagem confirmava a participação da artista no São João deste ano.

Além de Roberta Miranda, o empresário Jocélio Costa confirmou que negocia a participação de Léo Santana e Bell Marques, nomes já conhecidos no evento, para o São João 2023 de Campina Grande. No entanto, não há informação oficial sobre os artistas que já confirmaram participação na festa.

‘O Maior São João do Mundo’

De forma improvisada, “O Maior São João do Mundo”, teve início no dia 4 de junho de 1983 em uma palhoça montada na área, onde hoje é o Parque do Povo, para que as pessoas dançassem forró. Em cinco anos, a festa já estava incluída no calendário turístico do Brasil.

Isso porque o então prefeito Ronaldo Cunha Lima resolveu centralizar a festa junina da cidade. No primeiro ano, não há uma confirmação de quantos dias o evento durou, mas a partir do ano seguinte, em 1984, o evento passou a ter duração de 30 dias.

Com o sucesso da festa nos três primeiros anos, em 1986 a prefeitura começou a construir o Parque do Povo, local onde a festa permanece acontecendo.

Construção da Pirâmide do Parque do Povo, em Campina Grande. (Foto: Divulgação/IHCG).

Cinco anos depois da criação, o São João de Campina Grande já era uma festa de grande proporção pelo nome e pelo tempo de duração. Por isso, em 1987 o “Maior São João do Mundo” foi incluído no calendário oficial do Instituto Brasileiro de Turismo. Na época, o presidente da Embratur era João Dória Júnior.

Depois desse ano, o festejo passou apenas por mudanças estruturais no local onde é realizado, a exemplo da construção da Pirâmide e da localização do palco principal, até que em 2017 passou a ser realizada através de uma parceria entre os setores público e privado. As empresas parceiras foram escolhidas, deste então, por meio de licitações.

Em 2022, o São João de Campina Grande recebeu o título de maior festa junina do país, concedido pelo Instituto Ranking Brasil. O reconhecimento aconteceu na noite de encerramento do evento. Para o instituto, os números do “Maior São João do Mundo” – como a festa é conhecida – foram impressionantes em 2022, o que a consolidou como a maior do país.

Redação Jornal da Paraíba

