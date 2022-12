Marcelinho quer elenco do Campinense ambicioso em 2023

Compartilhe















O meia Marcelinho foi apresentado nessa quinta-feira no Estádio Renatão, em Campina Grande. O jogador vai vestir pela primeira vez a camisa de um clube paraibano e espera conquistar muitos títulos pela Raposa.

Marcelinho diz que escolheu por acertar com o Rubro-Negro por se tratar de um clube grande da região. Ele quer ainda que o elenco pense grande na próxima temporada, em que o clube tem uma temporada cheia pela frente.

“Quando recebi o convite, eu não pensei duas vezes. Eu conversei com minha esposa e meu empresário e acertei. É uma camisa grande. E em clube grande, a gente tem que pensar grande. Temos que buscar os títulos”, comentou.

Em 2023, o Campinense, que atualmente é bicampeão estadual, vai defender o título e buscar o tri. Além disso, a Raposa volta à Copa do Nordeste no ano que vem, campeonato do qual já foi campeão. O time disputa ainda a Copa do Brasil, e no segundo semestre disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

A estreia da Raposa na temporada 2023 é pelo Campeonato Paraibano, quando o clube enfrenta a Queimadense, possivelmente no dia 7 de janeiro.

