Macarthur x Victory: ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES – AUSTRALIANO A-LEAGUE – BOLA ROLANDO

O jogo entre Macarthur x Victory pelo CAMPEONATO AUSTRLIANO acontece hoje, HOJE (10/12) às 3 hs,. O mandante do jogo, o Macarthur tentará a vitória em seus domínios.

Ao vivo aqui 3:00 Macarthur x Victory – AO VIVO

Gols de Al Hassan Toure e Jonathan Aspropotamitis deram ao Macarthur uma vantagem de 2 a 0 no jogo anterior da liga, mas foi um remate de Jed Drew aos 95 minutos que se mostrou decisivo na vitória do Bulls em seu primeiro jogo fora de casa na nova temporada.

Filip Kurto está empatado em terceiro lugar na A-League em relação a jogos sem sofrer golos, ambos nas duas primeiras partidas do ano, Matthew Millar não conseguiu marcar nas duas últimas partidas domésticas, pois está empatado com Lachlan Rose pelo time liderar em gols com dois.

Apenas cinco jogadores do Macarthur se mantiveram entre os onze titulares da quinta à sexta jornada, incluindo Ivan Vujica, Tomislav Uskok, Matthew Millar, Daniel De Silva e Craig Noone.

O goleiro do Melbourne, Paul Izzo, teve uma partida difícil em seu último início na A-League, sofrendo três dos cinco chutes disparados em sua direção, embora ele tenha um par de jogos sem sofrer golos no início da campanha.

Nicholas D’Agostino teve dois gols na vitória por 3 a 1 em casa para o Macarthur na última temporada, enquanto eles marcaram gols de Ben Folami, Jake Brimmer, Roderick e o capitão Joshua Brillante quando os derrotaram por 4 a 1 no Campbelltown Stadium em 2021-22 .

Matthew Spiranovic está lidando com uma lesão no pé e pode não estar pronto para retornar neste fim de semana, já que Popovic foi com quatro defesas de Cadete, Roderick, Leigh Broxham e Stefan Nigro em três jogos consecutivos da liga.

ESCALAÇÕES

Macarthur Kurto; Vujica, McGing, Uskok, Millar; Skotadis; Rose, M’Mombwa, De Silva, Noone; Carter

Melbourne Victory Izzo; Cadete, Roderick, Broxham, Nigro; Marchan, Brillante; Folami, Brimmer, Konstandopoulos; D’Agostino

PALPITES

1:00 Central Coast 2 x 1 Newcastle Jets 3:00 Macarthur x Victory

A-League – CAMPEONATO AUSTRALIANO

A A-League é a liga principal de futebol na Austrália, a liga é composta por 12 times, sendo onze da Austrália e um da Nova Zelândia.

A liga é dividida em duas fases, a temporada regular disputada por todos os times, e a fase final (Final Series) disputada pelos 6 melhores times classificados na temporada regular.

Esse campeonato garante vaga na fase de grupos e na fase pré-eliminar da Liga do Campeões da AFC, e diferentemente do Campeonato Brasileiro de Futebol não tem o sistema de promoção e rebaixamento.

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/12/10/macarthur-x-victory-onde-assistir-ao-vivo-palpites-e-escalacoes-australiano-a-league

CategoriaFUTEBOL AO VIVO