Sem agendamento

Prefeitura disponibiliza pontos de testagem para detecção da Covid-19 em toda a cidade

10/12/2022 | 16:00 | 110

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza à população diversos pontos para a realização do teste que detecta a Covid-19. Os locais estão espalhados por toda a cidade e funcionarão ao longo da semana, sem necessidade de agendamento.

De segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, a população poderá realizar o teste nas unidades de saúde da família (USFs). Já nas USFs do Bessa e do São José é possível a realização da testagem até as 20h. Também é possível a realização do teste na Policlínica Municipal de Jaguaribe, com atendimento das 8h às 12h e, na Policlínica do Cristo com os testes sendo realizados das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Para ter acesso à testagem, os indivíduos deverão obedecer alguns critérios específicos. Dessa forma, é necessário estar no período de três a sete dias com sintomas gripais ou ter mantido contato com pessoas que testaram positivo para a doença.

No momento da testagem para detecção da Covid-19, é preciso apresentar os documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência em João Pessoa. O resultado do teste é disponibilizado em um tempo médio de 15 minutos e os casos positivos serão orientados pelo médico da unidade, que fará os encaminhamentos necessários.