Confira datas e horários das semifinais da Copa do Mundo no Catar

As semifinais da Copa do Mundo no Catar de 2022 estão definidas. As duas partidas acontecerão nos próximos dias 13 e 14 de dezembro. O primeiro embate será entre Croácia e Argentina. No dia seguinte, Marrocos e França quem entrarão em campo.

A Croácia foi a primeira semifinalista da competição após eliminar o Brasil nas penalidades máximas. Quem também avançou nos pênaltis foi a Argentina, que despachou a Holanda. Com vitória por 1 a 0, Portugal foi eliminada por Marrocos, enquanto a França fez 2 a 1 na Inglaterra e eliminou os ingleses. Os dois últimos jogos foram resolvidos no tempo normal.

Veja também França bate a Inglaterra por 2 a 1 e vai às semifinais da Copa do Mundo no Catar

Datas e horários dos jogos das semifinais da Copa do Mundo:

Terça, 13 de dezembro

16h – Croácia x Argentina – Lusail Stadium

Quarta, 14 de dezembro

16h – França x Marrocos – Al Bayt Stadium

A disputa pelo terceiro lugar será no sábado, às 12h, no Internacional Khalifa. Já a grande decisão da Copa do Mundo será no domingo, também ao meio-dia, no Lusail Stadium.

