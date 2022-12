Fechamento de atividades

Centro Municipal de Referência da Pessoa Idosa realiza confraternização com usuários

10/12/2022 | 12:00 | 49

O Centro Municipal de Referência da Pessoa Idosa, ligado à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), no Altiplano Cabo Branco, encerra as atividades de 2022 na próxima semana. O ano será encerrado com uma festa de confraternização na quinta-feira (15), das 14h às 16h30, na sede do clube.

A programação festiva, aberta aos alunos e familiares, segundo o coordenador do Centro, Monsenhor Ednaldo Santos, terá apresentação do coral do professor Roberto Nascimento e do grupo de dança Baila Comigo, da professora Rosilene Maria, que tem os próprios alunos como integrantes.

Já no dia 9 de janeiro, conforme explicou, terá início o período de renovação de matrículas para 2023, que se estenderá até o dia 31 de janeiro. O atendimento acontece das 8h às 17h, na sede do Centro, instalada na Rua Ana Guedes Vasconcelos, no Altiplano. As vagas são para hidroginástica, dinâmica de grupo, oficina circular, alongamento, oficina da memória, aulas e outras atividades. O início do próximo ano letivo está previsto para 2 de fevereiro.

Para todos os cursos, a documentação necessária é uma foto 3×4; cópia de Registro Geral, CPF e comprovante de residência, atestado de aptidão física emitida por cardiologista, geriatra ou clínica médica. Os interessados nas aulas de hidroginástica também devem levar atestado de aptidão dermatológica e atestado de aptidão urológico para homens e ginecológico para mulheres.