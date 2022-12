PALPITE Inglaterra x França ONDE VER AO VIVO E ESCALAÇÕES COPA DO MUNDO DO CATAR, HOJE (10/12) – BOLA ROLANDO

A partida Inglaterra x França, acontece hoje, HOJE (10/12) às 12 hs . A COPA DO MUNDO DE 2022, seguem empolgando o amante por futebol. A partida é válida pelas Quartas de final da Copa do Mundo Catar de 2022 e vale vaga para a próxima etapa da COPA. A competição conta com 32 seleções divididas em 8 grupos, como podem ser vistas ao final deste artigo.

PALPITES Inglaterra x França

16:00 Inglaterra x França Quartas de final – SPORTV e GLOBO – ao vivo aqui

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES E ESCALAÇÕES Inglaterra x França

Quanto mais as quartas-de-final durarem, mais isso beneficiará a Inglaterra, que tem muitos talentos ofensivos no banco esperando para fazer a diferença contra as cansadas pernas francesas.

Por outro lado, a equipe de Southgate não explodiu nas últimas três partidas da Copa do Mundo, e a dupla clínica de Mbappé e Giroud não precisará de um segundo convite para aproveitar outro início lento.

O resultado do jogo de sábado pode se resumir a quão bem as respectivas nações podem conter as qualidades de estrela de Mbappé e Bellingham, mas estamos lutando para ver uma maneira de a Inglaterra prevalecer e só podemos imaginar a França mandando os Três Leões para casa de mãos vazias novamente.

12:00 Marrocos 1 x 2 Portugal Quartas de final 16:00 Inglaterra 1 x 1 França Quartas de final

England Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden

France Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

Onde assistir Inglaterra x França ao vivo e online nesta HOJE (10/12) às 12 hs

As partidas da Copa do Mundo do Catar serão exibidas para o Brasil pelo grupo Globo de TV. Parte das transmissões será feita em TV aberta, como a abertura da maior competição que o planeta já viu, a Copa do Mundo do Catar. Também os jogos do Brasil serão televisionados ao vivo para toda a rede Globo. Por outro lado, TODOS os jogos da Copa serão transmitidos pelos canais SPORTV, em canal fechado.

O SPORTV, inclusive, preparou uma cobertura completa com mais canais ao vivo. Serão 4 canais na TV fechada, que transmitirão todas as partidas da Copa do Mundo do Catar. O MRNews e Maá Agora, sites do mesmo grupo também fará uma cobertura completa dos jogos com as narrações, escalações e palpites das partidas.

Fique atento em nossos sites para acompanhar tudo que rola na Copa do Mundo do Catar de 2022 e torça para o Hexa do Brasil.

