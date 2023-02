Campina Grande vacina contra a Covid-19 nesta quarta (22) – Jornal da Paraíba

Compartilhe















Campina Grande segue vacinando a população contra a Covid-19 e, nesta quarta-feira (22), a imunização no município ocorre para todos os públicos aptos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). (confira locais e horários no fim da matéria)

A vacinação para bebês de seis meses com comorbidades começou no município no dia 12 de novembro. Além da ampliação do público, a secretaria também adotou a estratégia de vacinação em domicílio para tentar alcançar mais crianças. Os responsáveis interessados devem entrar em contato através dos telefones (83) 3310-6335 e (83) 99185-6474 ou procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e informar o nome e endereço da criança, para que a equipe de vacinação possa ir até o local.

A secretaria de Saúde do município ampliou, a partir de 29 de dezembro, a faixa etária da vacinação contra a Covid-19 para crianças sem comorbidades, de seis meses a um ano de idade. A medida foi tomada após o Ministério da Saúde autorizar a vacinação de crianças de seis meses a quatro anos sem comorbidades. Na cidade, a mudança vai acontecer de forma gradativa.

É necessário apresentar o documento oficial de identificação pessoal dos filhos e do responsável e também laudo médico que comprove a comorbidade. O esquema vacinal primário do imunizante para crianças menores de 6 meses a 2 anos é de três doses, com o primeiro intervalo (entre D1 e D2) de quatro semanas. Já para a aplicação da terceira dose (D3) é necessário esperar oito semanas após a segunda dose.

Vacinação em Campina Grande nesta quarta-feira (22):

Grupos:

Primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais de idade;

Segundas doses de Pfizer e Astrazeneca;

Primeiro reforço (terceira dose) para maiores de 12 anos que tomaram a D2 há 4 meses;

Segundo reforço (quarta dose) de pessoas com 30 anos ou mais de idade;

Segundo reforço (quarta dose) para trabalhadores de saúde;

Imunossuprimidos – Dose adicional (DA-D3) de pessoas com 12 anos ou mais de idade que sejam imunossuprimidas e que tomaram a segunda dose há no mínimo 8 semanas; Primeira dose de reforço (D4) dos imunossuprimidos que tomaram a dose adicional (D3) há 4 meses;

Segundo reforço (D5) das pessoas imunocomprometidas que tem 30 anos ou mais de idade e tomaram o primeiro reforço (D4) há no mínimo 4 meses.

Locais:

13h30 às 18h30

UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos

UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos

UBS Ana Amélia Vilar – Rocha Cavalcante

UBS Benjamim B. da Silva – Catingueira

UBS Maria de Lourdes Leôncio – Novo Cruzeiro

UBS Galante – Galante

UBS Hindemburgo Nunes – Ramadinha

UBS Dra. Ana Cantalice – Major Veneziano

UBS Raiff Ramalho – Rosa Cruz

UBS Adriana Bezerra – Santa Rosa

13h30 às 16h30

Centro de Saúde da Palmeira

Centro de Saúde da Liberdade

Centro de Saúde de São José da Mata

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Policlínica do Catolé – Catolé

UBS Bela Vista – Bela Vista

Terminal de Integração – Centro

Policlínica das Malvinas – Malvinas

Gestantes, puérperas e lactantes

13h30 às 16h30

ISEA

Vacinação para idosos com 70 anos ou mais com a vacina bivalente

13h30 às 16h30

Terminal de Integração – Centro

Partage Shopping – Catolé

