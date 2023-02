Festa na avenida

Unidos do Róger, Piratas de Jaguaribe, tribo Ubirajara e urso Branco e Cia são os campeões do Carnaval Tradição 2023

21/02/2023

O Carnaval Tradição de João Pessoa conheceu os grandes vencedores nesta terça-feira (21), em divulgação das notas dos desfiles realizados entre sábado (18) e a segunda-feira (20), na avenida Duarte da Silveira. Os campeões foram a escola de samba Unidos do Róger, o clube de orquestra Piratas de Jaguaribe, a tribo indígena Ubirajara e o urso Branco e Cia. Os primeiros colocados em cada categoria recebem R$ 7 mil, além de troféus e certificados. Aos vices campeões será pago R$ 4 mil e R$ 3 mil aos terceiros.

A apuração ocorreu em um palco na avenida Duarte da Silveira com a participação de quatro escolas de samba, nove orquestras de frevo, 10 tribos e 14 grupos de ala ursas. O resultado foi acompanhado por integrantes de todas as agremiações durante cinco horas de contagem das notas. O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, disse que o evento foi grandioso, com arquibancadas lotadas todas as noites e sem violência.

“Eu só tenho a agradecer a todos que fizeram o evento acontecer. Agradeço ao estímulo que o prefeito Cícero Lucena tem dado para chegarmos até aqui, assim como ao Governo do Estado, a Polícia Militar e aos demais parceiros dessa festa que foi um sucesso. Agora é hora de voltarmos a nos reunir para planejar o carnaval 2024”, acrescentou.

Para o presidente da Unidos do Róger, Paulo César, a conquista do terceiro título consecutivo no carnaval de João Pessoa – 2019, 2020 e 2023 – é fruto de muito empenho da diretoria e de muito trabalho de todos os envolvidos na existência da escola de samba. “Esse título é fruto do amor que cada um deposita na escola. São quase 300 componentes e cerca de 30 pessoas que trabalham duramente os preparativos para isso acontecer”, destacou.

Na categoria das escolas de samba, a Unidos do Róger conquistou seu terceiro título com o samba-enredo “Sateré Mawé – A Essência da Vida”, numa exaltação aos valores culturais indígenas da Amazônia e à cultura do Guaraná. A escola teve 78,9 pontos. Em segundo lugar, a Escola Império do Samba, também do Róger, conquistou 78,6 pontos levando para a avenida uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Em terceiro lugar, ficou Malandros do Morro (77,8 pontos), que contou a história do bairro da Torre, e em quarto a Pavão de Ouro (60 pontos), representante do bairro São José.

O Urso Branco e Cia, do bairro de Mandacaru, venceu pela primeira vez. Já em segundo lugar ficou o Urso da Paz, da comunidade São Rafael, e em terceiro, o Urso Sem Lenço e Sem Documento, do bairro do Róger.

Já na disputa pelo primeiro lugar na categoria Orquestra de Frevo, quem saiu vencendo foi a Piratas de Jaguaribe, seguida da Gigantes e pela São Rafael, pelo Grupo A. Pelo Grupo B quem assumiu a liderança foi a Ciganos do Esplanada, Adolescente Criança Feliz e Dona Emília.

Na categoria Ala Ursa, o primeiro lugar ficou com a Urso Branco e Companhia; o segundo com a Ursos da Paz e o terceiro com Sem Lenço e Sem Documento. Segundo a direção da Liga Carnavalesca de João Pessoa as premiações serão nos valores de R$ 7 mil para o primeiro lugar, R$ 4 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.

O Carnaval Tradição é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural (Funjope), com apoio do Governo do Estado, da Fundação Espaço Cultural e da Liga Carnavalesca do Município.