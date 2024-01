João Pessoa tem a segunda tarifa de ônibus mais cara do Nordeste entre capitais

Já está valendo, em João Pessoa, o reajuste de 20 centavos na tarifa de ônibus. Com o aumento, a passagem passou de R$ 4,70 para R$ 4,90, um reajuste de 4,2%, colocando João Pessoa como a segunda tarifa de ônibus mais cara do Nordeste entre as capitais.

A capital paraibana fica atrás apenas da cidade de Salvador, cuja tarifa de ônibus custa R$ 5,20. O levantamento foi feito pela TV Cabo Branco, juntamente com as afiliadas da Globo nas capitais.

Passagens de ônibus entre as capitais do Nordeste

​Salvador: R$ 5,20

João Pessoa: R$ 4,90

Natal: R$ 4,50

Aracaju: R$ 4,50

Fortaleza: R$ 4,50

São Luís: R$ 4,20

Recife: R$ 4,10

Maceió: R$ 4,00

Teresina: R$ 4,00

Em João Pessoa, capital com segunda tarifa de ônibus mais cara do Nordeste, o último reajuste havia ocorrido em março de 2023, quando o Conselho reajustou a passagem de R$ 4,40 para R$ 4,70. Na reunião de sexta (26), ficou definido que mais 35 novos ônibus serão colocados em operação na frota dos ônibus coletivos de João Pessoa.

A tarifa dos ônibus chamados de “Geladinhos”, que são veículos opcionais equipados com ar-condicionado, permanecem com o valor de R$ 5,50 – esses veículos não possuem gratuidade para nenhum dos públicos amparados pela modalidade regular.

O valor foi proposto pelo Conselho e aprovado por 12 votos contra um. Apenas o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) votou contra. A ata da reunião será encaminhada para a Prefeitura de João Pessoa, para que a decisão seja formalizada e publicizada.