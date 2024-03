Atlas Filipeia ganha novas ferramentas e funcionalidades em 2024

O Atlas Filipeia, que registrou 300 mil acessos durante o ano de 2023, está com novas funcionalidades e mais ferramentas de busca online de dados, mapas e imagens relativas à evolução urbana de João Pessoa e seu macrozoneamento.

A plataforma web tem passado por atualizações desde o lançamento em 15 de julho de 2021 pelo prefeito Cícero Lucena e o então secretário de Planejamento, José William, durante evento no Centro Administrativo Municipal, ainda no período da pandemia de Covid-19.

Uma dessas implementações, no momento, se dá no Sistema de Informações Geográficas. Denominado Sigweb, ele disponibiliza atualmente imagens aéreas da cidade, em alta resolução, dos anos de 2012 e 2021.

O sistema permite agora também que os usuários selecionem e calculem com precisão, e em tempo real, os tamanhos de áreas e distâncias entre quaisquer pontos em toda extensão territorial do município.

É possível, ainda, visualizar todas as áreas verdes existentes, incluindo as que são de proteção ambiental e as lâminas d´água.

A equipe técnica está trabalhando em aspectos visuais de design e interação para tornar o acesso mais intuitivo, facilitando ainda mais a navegação pela plataforma.

“Desenvolvido na Seplan pela equipe da Unidade de Geotecnologia e Cadastro Municipal, o Filipeia começou promovendo a interação da Base Cartográfica Municipal com os segmentos profissionais e produtivos que trabalham com planejamento e desenvolvimento urbano. E rapidamente tornou-se uma ótima plataforma de pesquisa online e de prestação de serviços”, observa o secretário de Planejamento, Ayrton Falcão.

Ele ressalta que todas essas informações e imagens têm sido acessadas, desde a criação do Filipeia, para atender demandas profissionais e acadêmicas oriundas, por exemplo, de conselhos profissionais, empresas, entidades civis, universidades, engenheiros, arquitetos e urbanistas, geógrafos, cartógrafos, advogados, professores, pesquisadores, estudantes; e, de forma geral, de toda a sociedade.

Overley online – Além de fornecer um resumo da origem, da extensão e da população de cada bairro, com toda estrutura que possui, o Atlas Filipeia possibilita ainda que o cidadão acesse pela internet documentos e serviços públicos.

O que antes só se obtinha presencialmente, como impressão de overlay, por exemplo, vem sendo feito online há mais de dois anos sem burocracia. A solicitação pelo documento, de forma presencial, foi reduzida em mais de 90%, economizando papel e tempo de servidores e usuários.

“O comprometimento e a expertise do grupo que faz o Geo ofertam um serviço de excelência à comunidade, o que facilita o acesso às informações e proporciona o desenvolvimento de projetos com impacto real”, observa a coordenadora da Unidade, Jordana Coimbra.

Para que isso aconteça, explica ela, existe todo um trabalho de sistematização, atualização e disponibilização de dados e mapas antes longamente concentrados no poder público e que passaram, de fato, ao domínio da cidade, de seus moradores, e da sociedade como um todo.

Além do público externo, a plataforma facilitou também o desenvolvimento de trabalhos de secretarias e órgãos da Prefeitura com a inclusão, por exemplo, de informações sobre itinerários do transporte coletivo, localização de escolas, unidades de saúde, praças e outros equipamentos e áreas públicas.

Acessível- Compatível com os sistemas operacionais Windows e iOS, Filipéia é navegável por computador, tablet ou celular por meio do endereço: https://filipeia.joaopessoa.pb.gov.br.