Resultado do Sisu 2024 é divulgado nesta terça-feira (30)

O resultado do Sisu 2024 (Sistema de Seleção Unificada) será divulgado nesta terça-feira (30). Os candidatos podem conferir se foram aprovados por meio do Portal de Acesso Único, em https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Com a mudança para uma edição por ano, a seleção oferecerá de uma só vez as vagas para entradas no primeiro e no segundo semestre, de acordo com o calendário de cada instituição.

O resultado do Sisu 2024 divulgado nesta terça-feira é referente à primeira chamada do sistema de seleção. Os aprovados deverão fazer a matrícula ou cadastro na instituição para as quais foram selecionados no período de 1º a 7 de fevereiro de 2024.

Resultado do Sisu 2024: o que fazer se não passar na 1ª chamada

Se não tiver sido selecionado na chamada regular, o candidato deverá manifestar interesse em participar da lista de espera do programa também no Portal de Acesso Único, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

Vagas do Sisu 2024 na Paraíba

As universidades públicas da Paraíba vão oferecer, juntas, 21.673 vagas para cursos superiores nesta edição do Sisu. Veja abaixo a oferta de cada instituição:

Universidade Federal da Paraíba: 7.750 mil

Universidade Federal de Campina Grande: 4.645 vagas

Universidade Estadual da Paraíba: 3.129

Instituto Federal da Paraíba: 3.290

Cronograma do Sisu 2024

Inscrições: de 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado da chamada regular: 30 de janeiro de 2024

Matrículas: 1º a 7 de janeiro de 2024

Manifestar interesse na lista de espera: de 30 de janeiro a 7 de fevereiro

Resultado da lista de espera: definidas por cada universidade

Dependendo do resultado do Sisu 2024, Prouni pode ser opção

As inscrições no Prouni 2024 (Programa Universidade para Todos) ficam abertas até o dia 1º de fevereiro. Os interessados podem se inscrever no Portal de Acesso Único. O login no sistema deve feito por meio do gov.br, com CPF e senha.

Por meio do Programa Universidade para Todos, o Governo Federal oferece bolsas de estudos integrais e parciais (de 50%) em universidades da rede particular.

O resultado da primeira chamada vai ser divulgado em 6 de fevereiro. Já o da segunda, no dia 27 do mesmo mês. O candidato que não for selecionado nelas, pode manifestar interesse na lista de espera entre 14 e 15 de março.

Para se inscrever, o primeiro passo é indicar até duas opções de curso e apontar e universidade e turno em que quer estudar. Elas devem ficar organizadas por ordem de preferência.

Depois, é necessário apontar se quer vai concorrer na modalidade de ampla concorrência ou pelo sistema de cotas.

Por último, é preciso monitorar todos os dias a nota de corte para os cursos que escolheu.

O sistema da seleção vai reconhecer como válida a última opção marcada no Portal de Acesso Único.

Quem ficar dentro da nota de corte até o fim das inscrições ficará com o status de “pré-selecionado”. Isso significa que a vaga está reservada, mas o candidato ainda precisa comprovar as informações que deu na inscrição. E caso uma turma não seja formada, o estudante perderá a vaga.

Calendário do Prouni 2024