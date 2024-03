inscrições para incentivo a quadrilhas juninas terminam nesta segunda (18)

Terminam nesta segunda-feira (18) as inscrições para o prêmio “Paraíba Junina”, que deve beneficiar 240 quadrilhas juninas paraibanas. As inscrições acontecem pela internet.

De acordo com a Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB), o prêmio Paraíba Junina vai distribuir R$ 2,4 milhões em recursos para quadrilhas juninas.

O valor faz parte dos R$ 50 milhões recebidos pelo Governo da Paraíba através da Lei Aldir Blanc.

De acordo com o edital, quadrilhas juninas interessadas em receber o auxílio podem se inscrever no prêmio Paraíba Junina pela internet, até as 18h desta segunda-feira (18).