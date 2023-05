Economia solidária

Feira Móvel do Produtor divulga programação do mês de maio e continua com vagas para cadastro de reserva

07/05/2023 | 14:00 | 44

A Feira Móvel do Produtor abrirá a programação semanal com a edição realizada no Ponto de Cem Réis, nesta terça-feira (9). Das 9h às 17h, à população terá acesso à frutas, verduras, produtos personalizados, artesanato e uma variedade de artigos gastronômicos para todos os paladares. Durante o mês de maio, também é possível encontrar peças de artesanato para presentear as mães. Tudo comercializado a preços acessíveis, por microempreendedores e produtores rurais devidamente cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Nesta semana que começa, o projeto itinerante da Sedurb também passará pelo Parque Parahyba I, na terça-feira (9), no bairro do Bessa, das 15h às 20h. Na quinta-feira (11) acontecerá a edição fixa na Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos Estados, das 15h às 20h. Ainda este mês, entre os dias 26 e 28, acontecerá a edição recorde de vendas, no Busto de Tamandaré.

A iniciativa da Sedurb já transformou a vida de aproximadamente 90 trabalhadores entre produtores rurais, microempreendedores e artesãos. A boa notícia é que a Secretaria continua cadastrando pessoas interessadas em comercializar nas edições do projeto, para cadastro de reserva.

“Convocamos conforme a demanda. Até abril, 30 novos produtores que procuraram a Sedurb para se cadastrar, foram convocados para comercializar na Feira Móvel. São pessoas que não tinham onde vender seus produtos e hoje tem uma oportunidade. Para a maioria, hoje, se constitui na principal fonte de renda”, destacou Fábio Carneiro, secretário da Sedurb.

Cadastro de reserva – Para se inscrever, basta se dirigir à Secretaria, das 8h às 16h, localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. É necessário preencher um formulário, que será entregue pela coordenação da Feira Móvel, assim como portar cópias do RG, CPF, fotos dos produtos que trabalha, comprovante de residência atualizado e certidão negativa de tributos municipais.

Programação de maio:

09, 10, 11 e 12/05 – Ponto de Cem Réis (Centro) – 9h às 17h

09,16,23 e 30/05 – Parque Parahyba I (Bessa) – 15h às 20h

11, 18 e 25/05 – Vila Olímpica Parahyba (Bairro dos Estados) – 15h às 20h

26, 27 e 28/05 – Busto de Tamandaré (orla) – 15h às 22h