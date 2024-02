Prefeitura atualiza cadernetas de vacinação nas USFs, Policlínicas, CMI, Shoppings e no Ferreira Costa

A Prefeitura de João Pessoa reforça o chamamento preventivo e alerta à população para atualização da caderneta de vacinação e, principalmente, para aquelas pessoas que estão com o esquema vacinal de proteção contra Covid-19 incompletos.

“Nesse período de feriado, quando sabemos que muitas pessoas vão para festas e viajar, reforçamos esse alerta de cuidado para evitar o avanço de diversas doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação, em especial a Covid-19”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização Secretaria de Saúde.

d r t . r j . 15855.

Nesta sexta-feira (09), a atualização da caderneta pode ser realizada nas unidades de saúde da família (USFs), que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização (CMI) e nas Policlínicas Municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

Já os postos extras, criados de forma estratégica para garantir a assistência preventiva na Capital, funcionam a partir das 12h e encerram junto com o horário de fechamento de cada estabelecimento. Eles estão localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários; no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230 e no Shopping Tambiá. Todas as unidades disponibilizam todas as vacinas que integram o Programa Nacional de Imunização, facilitando o acesso do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Contra Covid-19 – A vacina que protege contra Covid-19, passou a ser incorporada ao Calendário Vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela Covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

As doses para as crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos de idade passaram a fazer parte da rotina da caderneta da criança. Nos grupos prioritários a dose pode ser anual ou semestral. Para idosos, gestantes, puérperas e imunossuprimidos, a vacinação será semestral. Para todos os grupos, a vacinação independe da quantidade de doses que já tenham sido tomadas, nos anos anteriores com intervalo de seis meses da última dose.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Locais de vacinação nesta sexta-feira (9):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: A partir das 13h

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: A partir das 13h

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)