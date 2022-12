Botafogo-PB recebe o CSP na Maravilha do Contorno em amistoso de pré-temporada

Compartilhe















Rivais no Campeonato Paraibano de 2023, Botafogo-PB e CSP iniciarão seus primeiros amistosos de pré-temporada nesta quinta-feira. Alvinegro da Estrela Vermelha e Tigre se enfrentarão às 15h, na Maravilha do Contorno, centro de treinamento do Belo. Além do adversário estadual, a equipe liderada pelo técnico Moisés Egert ainda terá outras duas preparações visando os futuros torneios. Essas partidas diante do ABC, de Natal, nos dias 23 e 28 de dezembro.

O Botafogo-PB tem um calendário bastante preenchido na próxima temporada. Em 2023, o clube entra em campo pela Série C do Brasileirão, pelo Campeonato Paraibano, pela pré-Copa do Nordeste e também pela Copa do Brasil. Mas é no torneio regional que a equipe tem o seu primeiro grande desafio, diante do Retrô.

Veja também Lucas Mendes exalta primeiro amistoso do Botafogo-PB na pré-temporada, contra o CSP

Para encarar a temporada, o Belo já fará esse encontro amistoso diante do CSP, que será adversário do próprio Botafogo-PB no Paraibano. A ideia da comissão técnica é engrenar os motores da equipe — que foi o primeiro time do estado a iniciar a pré-temporada — e dar ritmo de jogo aos jogadores botafoguenses.

Lembrar que o técnico Moisés Egert conta com um plantel de 32 jogadores, sendo alguns remanescentes da última temporada, como o zagueiro Gabriel Yanno, o lateral-esquerdo Lucas Gabriel, o meia Nino Mipibu e o atacante Leilson.

botafogo-pb

CSP

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Botafogo-PB

Lucas Mendes exalta primeiro amistoso do Botafogo-PB na pré-temporada, contra o CSP

Belo encara o Tigre, adversário no Campeonato Paraibano, nesta quinta-feira

Botafogo-PB

Botafogo-PB empata sem gols em jogo-treino com garotos do sub-20

Trabalho foi o primeiro desta pré-temporada com a cara de um ambiente de jogo.

Botafogo-PB

Moisés Egert avalia primeiras semanas de trabalho no Botafogo-PB e destaca evolução

Novo técnico botafoguense destaca evolução da equipe, mas lembra que reformulação no elenco foi profunda e que tempo será necessário para fazer do Belo um time competitivo em 2023.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter