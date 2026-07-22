Profissionais da Educação participam de formação do programa #Tamojunto de prevenção às drogas

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), em uma ação estratégica de cuidado e prevenção, realiza até sexta-feira (17) a formação da terceira edição do Programa #Tamojunto. O evento acontece na Universidade Estadual da Paraíba, no bairro do Cristo, e reúne professores, psicólogos e assistentes sociais dos anos finais de 13 escolas da Rede Municipal de Ensino da Capital.

“Esse programa representa um ganho para a nossa rede. O #Tamojunto, os professores, assistentes sociais e psicólogos da nossa rede, estão se fortalecendo nessas questões do cuidado com os nossos alunos, na atenção, ter um olhar especial para ver, para identificar que aquela criança está precisando de uma ajuda, de uma conversa. E esses professores, que são multiplicadores, levam para a sua escola essa semente, esse olhar precioso e cuidadoso com os nossos estudantes. Estamos juntos na defesa dos estudantes”, destacou a secretária executiva de Educação, Luciana Dias.

A iniciativa é fruto de uma cooperação técnica com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça (Senad), com execução e formação técnica conduzidas por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

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​O objetivo central é imergir esses profissionais na metodologia do programa que se destaca por ser ativa e reflexiva.

“Essa ação é muito importante para fortalecer a rede de educação, para trazer uma metodologia com evidências científicas, para evitar desfechos negativos a comportamentos de risco relacionados ao uso de álcool e outras drogas. É uma metodologia que trabalha com pessoas, pensando em fortalecer esses adolescentes como protagonistas, para que eles encontrem estratégias de fazer escolhas mais assertivas, tendo acesso a informações de qualidade, podendo conviver entre seus pares de uma forma mais respeitosa, participativa. Então acho que é uma metodologia que vai fortalecer tantos adolescentes como a rede escolar como um todo”, destacou a formadora federal da equipe da Senad/Fiocruz, Glaina Santos.

O encontro está voltado para que os profissionais da Educação possam trabalhar a temática com alunos na faixa etária entre 12 à 14 anos.

“Esta formação e este programa irá ampliar nossos conhecimentos acerca da prevenção em saúde, voltada para minimizar os efeitos e acesso das crianças a riscos pessoais e sociais na comunidade diante da questão social do álcool e drogas, promovendo a prevenção, cuidados com a saúde, fortalecimento da cidadania e do vínculo deles com a escola que eles fazem parte”, explicou Lucyana Medeiros de Lucena, assistente social da Escola Municipal José de Barros Moreira.

​Dentro da ação serão realizados ainda 12 encontros com os alunos e três encontros específicos com as famílias, garantindo uma rede de apoio integral.

​”É uma grande satisfação ver esse programa em prática, pois ele não apenas fala sobre prevenção, mas faz o adolescente refletir e debater sua própria realidade. A escola é o espaço primordial para o desenvolvimento da cidadania e da proteção social de nossos jovens.”, disse a chefe do Departamento de Programas Integradores da Secretaria de Educação do Município, Alcilene Andrade.