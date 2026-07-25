Inmet emite alerta para mais de 130 cidades na Paraíba; veja lista

Alerta amarelo de acumulado de chuvas para a Paraíba (24/07/2026) // Foto: Reprodução Inmet.. Jornal da Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (24), um alerta amarelo de acumulado de chuvas para 132 cidades na Paraíba. O período de aviso começou às 10h desta sexta-feira (24) e segue válido até às 23h59 do sábado (25). Veja lista de municípios afetados mais abaixo.

Para os municípios que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de acumulado de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Segundo o Inmet, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nas áreas de risco.

Municípios sob alerta amarelo

Alagoa Grande Alagoa Nova Alagoinha Alcantil Algodão de Jandaíra Alhandra Araçagi Arara Araruna Areia Areial Aroeiras Assunção Baía da Traição Bananeiras Baraúna Barra de Santana Barra de Santa Rosa Barra de São Miguel Bayeux Belém Boa Vista Boqueirão Borborema Caaporã Cabaceiras Cabedelo Cacimba de Dentro Caiçara Caldas Brandão Camalaú Campina Grande Capim Caraúbas Casserengue Caturité Conde Congo Coxixola Cruz do Espírito Santo Cubati Cuité Cuité de Mamanguape Cuitegi Curral de Cima Damião Dona Inês Duas Estradas Esperança Fagundes Frei Martinho Gado Bravo Guarabira Gurinhém Gurjão Ingá Itabaiana Itapororoca Itatuba Jacaraú João Pessoa Juarez Távora Juazeirinho Junco do Seridó Juripiranga Lagoa de Dentro Lagoa Seca Livramento Logradouro Lucena Mamanguape Marcação Mari Massaranduba Mataraca Matinhas Mogeiro Montadas Mulungu Natuba Nova Floresta Nova Palmeira Olivedos Parari Pedra Lavrada Pedras de Fogo Pedro Régis Picuí Pilar Pilões Pilõezinhos Pirpirituba Pitimbu Pocinhos Puxinanã Queimadas Remígio Riachão Riachão do Bacamarte Riachão do Poço Riacho de Santo Antônio Rio Tinto Salgadinho Salgado de São Félix Santa Cecília Santa Luzia Santa Rita Santo André São Domingos do Cariri São João do Cariri São João do Tigre São José do Sabugi São José dos Cordeiros São José dos Ramos São Miguel de Taipu São Sebastião de Lagoa de Roça São Vicente do Seridó Sapé Serra Branca Serra da Raiz Serra Redonda Serraria Sertãozinho Sobrado Solânea Soledade Sossêgo Sumé Tacima Taperoá Tenório Umbuzeiro

Recomendações do Inmet

O Inmet recomenda que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo. Além disso, o órgão também orienta que a população observe possíveis alterações nas encostas.

Para as cidades sob alerta amarelo, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado.

Sistema do Inmet

O Inmet utiliza um sistema de cores para classificar tipos de alertas meteorológicos. O perigo pode ser representado pelas cores amarela, laranja ou vermelha.

🟡 Alerta amarelo: classifica “perigo potencial” com chuvas que podem chegar de 20 a 30 milímetros por hora com ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia e quedas de árvores durante o alerta é baixo.

🟠Alerta laranja: classifica “perigo” com chuvas que podem chegar de 30 a 60 milímetros por hora com ventos de até 100 km/h. Durante o alerta existe risco para corte de energia, quedas de árvores e alagamentos e descargas elétricas.

🔴Alerta vermelho: é o aviso mais preocupante do Inmet e classifica “grande perigo”, com um volume de chuva que pode ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Durante o alerta há probabilidade de grandes danos e acidentes, com risco de alagamentos e transbordamento de rios, além de deslizamentos de encostas.

Canais de atendimento

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.