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Inmet emite alerta para mais de 130 cidades na Paraíba; veja lista

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Alerta amarelo de acumulado de chuvas para a Paraíba (24/07/2026) // Foto: Reprodução Inmet.. Jornal da Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (24), um alerta amarelo de acumulado de chuvas para 132 cidades na Paraíba. O período de aviso começou às 10h desta sexta-feira (24) e segue válido até às 23h59 do sábado (25). Veja lista de municípios afetados mais abaixo.

Para os municípios que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de acumulado de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Segundo o Inmet, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nas áreas de risco.

Municípios sob alerta amarelo

  1. Alagoa Grande
  2. Alagoa Nova
  3. Alagoinha
  4. Alcantil
  5. Algodão de Jandaíra
  6. Alhandra
  7. Araçagi
  8. Arara
  9. Araruna
  10. Areia
  11. Areial
  12. Aroeiras
  13. Assunção
  14. Baía da Traição
  15. Bananeiras
  16. Baraúna
  17. Barra de Santana
  18. Barra de Santa Rosa
  19. Barra de São Miguel
  20. Bayeux
  21. Belém
  22. Boa Vista
  23. Boqueirão
  24. Borborema
  25. Caaporã
  26. Cabaceiras
  27. Cabedelo
  28. Cacimba de Dentro
  29. Caiçara
  30. Caldas Brandão
  31. Camalaú
  32. Campina Grande
  33. Capim
  34. Caraúbas
  35. Casserengue
  36. Caturité
  37. Conde
  38. Congo
  39. Coxixola
  40. Cruz do Espírito Santo
  41. Cubati
  42. Cuité
  43. Cuité de Mamanguape
  44. Cuitegi
  45. Curral de Cima
  46. Damião
  47. Dona Inês
  48. Duas Estradas
  49. Esperança
  50. Fagundes
  51. Frei Martinho
  52. Gado Bravo
  53. Guarabira
  54. Gurinhém
  55. Gurjão
  56. Ingá
  57. Itabaiana
  58. Itapororoca
  59. Itatuba
  60. Jacaraú
  61. João Pessoa
  62. Juarez Távora
  63. Juazeirinho
  64. Junco do Seridó
  65. Juripiranga
  66. Lagoa de Dentro
  67. Lagoa Seca
  68. Livramento
  69. Logradouro
  70. Lucena
  71. Mamanguape
  72. Marcação
  73. Mari
  74. Massaranduba
  75. Mataraca
  76. Matinhas
  77. Mogeiro
  78. Montadas
  79. Mulungu
  80. Natuba
  81. Nova Floresta
  82. Nova Palmeira
  83. Olivedos
  84. Parari
  85. Pedra Lavrada
  86. Pedras de Fogo
  87. Pedro Régis
  88. Picuí
  89. Pilar
  90. Pilões
  91. Pilõezinhos
  92. Pirpirituba
  93. Pitimbu
  94. Pocinhos
  95. Puxinanã
  96. Queimadas
  97. Remígio
  98. Riachão
  99. Riachão do Bacamarte
  100. Riachão do Poço
  101. Riacho de Santo Antônio
  102. Rio Tinto
  103. Salgadinho
  104. Salgado de São Félix
  105. Santa Cecília
  106. Santa Luzia
  107. Santa Rita
  108. Santo André
  109. São Domingos do Cariri
  110. São João do Cariri
  111. São João do Tigre
  112. São José do Sabugi
  113. São José dos Cordeiros
  114. São José dos Ramos
  115. São Miguel de Taipu
  116. São Sebastião de Lagoa de Roça
  117. São Vicente do Seridó
  118. Sapé
  119. Serra Branca
  120. Serra da Raiz
  121. Serra Redonda
  122. Serraria
  123. Sertãozinho
  124. Sobrado
  125. Solânea
  126. Soledade
  127. Sossêgo
  128. Sumé
  129. Tacima
  130. Taperoá
  131. Tenório
  132. Umbuzeiro

Recomendações do Inmet

O Inmet recomenda que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo. Além disso, o órgão também orienta que a população observe possíveis alterações nas encostas.

Para as cidades sob alerta amarelo, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado.

Sistema do Inmet

O Inmet utiliza um sistema de cores para classificar tipos de alertas meteorológicos. O perigo pode ser representado pelas cores amarela, laranja ou vermelha.

🟡 Alerta amarelo: classifica “perigo potencial” com chuvas que podem chegar de 20 a 30 milímetros por hora com ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia e quedas de árvores durante o alerta é baixo.

🟠Alerta laranja: classifica “perigo” com chuvas que podem chegar de 30 a 60 milímetros por hora com ventos de até 100 km/h. Durante o alerta existe risco para corte de energia, quedas de árvores e alagamentos e descargas elétricas.

🔴Alerta vermelho: é o aviso mais preocupante do Inmet e classifica “grande perigo”, com um volume de chuva que pode ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Durante o alerta há probabilidade de grandes danos e acidentes, com risco de alagamentos e transbordamento de rios, além de deslizamentos de encostas.

Canais de atendimento

Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

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