Inmet emite alerta para mais de 130 cidades na Paraíba; veja lista
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (24), um alerta amarelo de acumulado de chuvas para 132 cidades na Paraíba. O período de aviso começou às 10h desta sexta-feira (24) e segue válido até às 23h59 do sábado (25). Veja lista de municípios afetados mais abaixo.
Para os municípios que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de acumulado de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Segundo o Inmet, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nas áreas de risco.
Municípios sob alerta amarelo
- Alagoa Grande
- Alagoa Nova
- Alagoinha
- Alcantil
- Algodão de Jandaíra
- Alhandra
- Araçagi
- Arara
- Araruna
- Areia
- Areial
- Aroeiras
- Assunção
- Baía da Traição
- Bananeiras
- Baraúna
- Barra de Santana
- Barra de Santa Rosa
- Barra de São Miguel
- Bayeux
- Belém
- Boa Vista
- Boqueirão
- Borborema
- Caaporã
- Cabaceiras
- Cabedelo
- Cacimba de Dentro
- Caiçara
- Caldas Brandão
- Camalaú
- Campina Grande
- Capim
- Caraúbas
- Casserengue
- Caturité
- Conde
- Congo
- Coxixola
- Cruz do Espírito Santo
- Cubati
- Cuité
- Cuité de Mamanguape
- Cuitegi
- Curral de Cima
- Damião
- Dona Inês
- Duas Estradas
- Esperança
- Fagundes
- Frei Martinho
- Gado Bravo
- Guarabira
- Gurinhém
- Gurjão
- Ingá
- Itabaiana
- Itapororoca
- Itatuba
- Jacaraú
- João Pessoa
- Juarez Távora
- Juazeirinho
- Junco do Seridó
- Juripiranga
- Lagoa de Dentro
- Lagoa Seca
- Livramento
- Logradouro
- Lucena
- Mamanguape
- Marcação
- Mari
- Massaranduba
- Mataraca
- Matinhas
- Mogeiro
- Montadas
- Mulungu
- Natuba
- Nova Floresta
- Nova Palmeira
- Olivedos
- Parari
- Pedra Lavrada
- Pedras de Fogo
- Pedro Régis
- Picuí
- Pilar
- Pilões
- Pilõezinhos
- Pirpirituba
- Pitimbu
- Pocinhos
- Puxinanã
- Queimadas
- Remígio
- Riachão
- Riachão do Bacamarte
- Riachão do Poço
- Riacho de Santo Antônio
- Rio Tinto
- Salgadinho
- Salgado de São Félix
- Santa Cecília
- Santa Luzia
- Santa Rita
- Santo André
- São Domingos do Cariri
- São João do Cariri
- São João do Tigre
- São José do Sabugi
- São José dos Cordeiros
- São José dos Ramos
- São Miguel de Taipu
- São Sebastião de Lagoa de Roça
- São Vicente do Seridó
- Sapé
- Serra Branca
- Serra da Raiz
- Serra Redonda
- Serraria
- Sertãozinho
- Sobrado
- Solânea
- Soledade
- Sossêgo
- Sumé
- Tacima
- Taperoá
- Tenório
- Umbuzeiro
Recomendações do Inmet
O Inmet recomenda que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo. Além disso, o órgão também orienta que a população observe possíveis alterações nas encostas.
Para as cidades sob alerta amarelo, o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada deve ser evitado.
Sistema do Inmet
O Inmet utiliza um sistema de cores para classificar tipos de alertas meteorológicos. O perigo pode ser representado pelas cores amarela, laranja ou vermelha.
🟡 Alerta amarelo: classifica “perigo potencial” com chuvas que podem chegar de 20 a 30 milímetros por hora com ventos de até 60 km/h. O risco de corte de energia e quedas de árvores durante o alerta é baixo.
🟠Alerta laranja: classifica “perigo” com chuvas que podem chegar de 30 a 60 milímetros por hora com ventos de até 100 km/h. Durante o alerta existe risco para corte de energia, quedas de árvores e alagamentos e descargas elétricas.
🔴Alerta vermelho: é o aviso mais preocupante do Inmet e classifica “grande perigo”, com um volume de chuva que pode ser superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Durante o alerta há probabilidade de grandes danos e acidentes, com risco de alagamentos e transbordamento de rios, além de deslizamentos de encostas.
Canais de atendimento
Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.