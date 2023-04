Investimento em mobilidade

Prefeitura inicia obras de capeamento asfáltico entre os bairros José Américo e Mangabeira

17/04/2023 | 19:00 | 51

Com o início das obras de capeamento asfáltico no trecho de 2 km, entre os bairros José Américo e Mangabeira, a Prefeitura de João Pessoa vai chegar a marca de 100 ruas asfaltadas desde o início da atual gestão. Esse total representa mais de 50 quilômetros de asfalto novo em vários bairros da Capital, contribuindo para a melhoria do trânsito e mobilidade urbana.

Os trabalhos estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que apenas no trecho entre José Américo e Mangabeira vai percorrer 12 vias, começando na Avenida Hilton Souto Maior, a partir da Rua Alfredo Ferreira da Rocha, no José Américo, e a Praça do Coqueiral, em Mangabeira. De acordo com a Diretoria de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC), a previsão de conclusão é até o final dessa semana.

Durante a manhã desta segunda-feira (17), o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra visitaram as obras, orçadas em R$ 1,8 milhão. “Com esta obra vamos garantir mais uma via alternativa de acesso, encurtando distâncias e desafogando as vias principais. Queremos um trânsito mais seguro e tranquilo na nossa cidade”, afirmou Cícero Lucena.

Fazendo história – A infraestrutura nas ruas, com obras de asfalto e pavimentação em paralelepípedo, tem sido uma marca importante da atual gestão, que avança nessa área com o maior programa em toda história de João Pessoa. Enquanto as ruas asfaltadas contabilizam 100, o total em paralelepípedo, com calçadas padronizadas e acessibilidade é de 108 inauguradas. Outras 168 estão com obras em andamento e mais 853 receberam ordem de serviço.

“Estamos tocando os contratos já vigentes, preparando novos contratos com programas grandes, de implantação de asfalto, de renovação de outras vias, a exemplo do bairro de Manaíra”, explica Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação da Seinfra. “E vamos seguir avançando em outros bairros, porque a Prefeitura de João Pessoa tem como meta melhorar a malha asfáltica da cidade”, concluiu.