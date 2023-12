Estação Cabo Branco lança duas novas mostras de arte e encerra agenda de exposições 2023

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, localizada no bairro do Altiplano, encerra a agenda de exposições 2023 com o lançamento nesta sexta-feira (15), às 18h, das obras dos artistas plásticos Alysson André e Joana D´Arc, que ficarão expostas por três meses e poderão ser visitadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h. A entrada franca.

Alysson André Borges de Araújo está expondo pela primeira vez na Estação Cabo Branco e assina a exposição ‘Norte a Sul’, onde retrata as paisagens do Litoral Paraibano de Norte a Sul, ressaltando a beleza e preservação das praias. São 15 obras em óleo sobre telas, sob a curadoria geral de Amanda Costa e texto curatorial de Fernando Leite.

A artista plástica Joana D’Arc dos Santos Silva expõe ‘Quatro Elementos’, voltado para as cores e texturas dos elementos da natureza – terra, água, ar e fogo. São 16 obras no tamanho 45cm x 65cm em Fine Art e uma instalação que retrata a fusão dos quatro elementos, com curadoria geral e texto curatorial de Amanda Costa.

Também na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, o público poderá apreciar as mostras permanentes do local: Obra Vida (Eulampio Neto); obras de Abelardo da Hora; O Mar de Grisi (Luciano Grisi) e No Reinado do Sol (Flávio Tavares), onde os visitantes conhecem a história da cidade de João Pessoa através de uma grande tela.

Serviço – A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, está localizada na Avenida João Cirilo da Silva, no bairro do Altiplano Cabo Branco. O espaço é aberto para visitação das 9h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.