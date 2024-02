Agentes do programa Amigos da Praia orientam comerciantes sobre descarte de resíduos

Os agentes ambientais do programa Amigos da Praia orientam comerciantes da praia dos Seixas e da Penha, neste final de semana, sobre o descarte adequado de resíduos para proteção do meio ambiente. Neste sábado (3), a equipe do programa da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizou as ações na praia dos Seixas, e no domingo (4), será a vez da praia da Penha, com a concentração próximo ao Lovina.

Para o superintendente-executivo da Emlur, Igo Morais, a ação educativa tem sido um sucesso, tanto junto à população frequentadora das praias, quanto com os comerciantes e ambulantes. “Percebemos essa resposta positiva da população. Inclusive, os turistas fazem vídeos do nosso trabalho e falam que vão sugerir em suas cidades”.

Além da entrega de sacolas biodegradáveis a quem estava na faixa de areia para armazenamento dos resíduos produzidos, as equipes abordaram os comerciantes dos bares e as empresas que fazem os passeios de catamarã.

“Orientamos os comerciantes a separar os resíduos entre recicláveis e orgânicos e para disponibilizar sacolinhas aos consumidores. No caso dos catamarãs, o cuidado tem de ser redobrado, para que não haja poluição nos mares”, explica a coordenadora de Educação Ambiental, Kênia Chaves.

Contribuição – O comerciante José Carlos do Nascimento, dono de uma peixada nos Seixas, garante que dá sua contribuição à preservação ambiental. “Eu já faço a separação entre o lixo seco e o úmido há muito tempo. Seria ótimo se todos pudessem adotar essa prática para aumentar o reaproveitamento dos materiais”, afirma.

No estabelecimento dele, os consumidores têm onde descartar os resíduos. José Antônio Carneiro realiza passeios da catamarã há mais de 10 anos, na praia dos Seixas. Segundo ele, disponibiliza lixeiras na embarcação para os usuários descartarem garrafinhas ou embalagens de alimentos. “Nós recomendamos os clientes a terem cuidado com os resíduos. Ao fim dos passeios, nós retiramos as sacolas e descartamos na lixeira da praia. É importante que a Emlur faça esse trabalho de orientação à população a respeito da limpeza em nosso litoral”.

O aposentado Aridelson Ribeiro, da cidade de São Fideles (RJ) veio com a esposa passar uns dias de verão em João Pessoa e também elogiou a execução do programa Amigos da Praia. “Eu vim a João Pessoa há cinco anos, mas a cidade já mudou, melhorou muito. Está mais bonita e é muito limpa, não só na praia”.

Música – Na concentração das equipes, o grupo musical da Emlur, Baticumlata, animou a população ao redor com músicas sobre sustentabilidade e coleta seletiva. O grupo também levanta as bandeiras a partir da utilização de materiais reaproveitados, a exemplo de objetos de metal, plástico e papel como instrumentos musicais.

O programa Amigos da Praia é realizado pelo terceiro ano consecutivo e, neste verão, conta com o apoio das secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Desenvolvimento Urbano, Saúde, Educação e de Proteção e Defesa do Consumidor. As equipes participantes já visitaram as praias de Tambaú, Cabo Branco, Bessa e Manaíra. O encerramento desta edição ocorrerá no próximo sábado (10), no Busto de Tamandaré.