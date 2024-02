Qual filme vai passar no TELA QUENTE E SESSÃO DA TARDE? HOJE SEGUNDA (05/02), Que horas começa

Por MRNews



Uma Noite de Cinema na TV Brasileira – 29/01/2024

Na noite de segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, a programação televisiva reservou momentos emocionantes e reflexivos para os telespectadores brasileiros. A “Sessão da Tarde” e a “Tela Quente” trouxeram produções distintas, cada uma com sua narrativa única e cativante.

Sessão da Tarde: “Minha Amiga Palma”

O filme russo, intitulado “Minha Amiga Palma,” originalmente conhecido como “A Dog Named Palma,” dirigido por Aleksandr Domogarov, transportou os espectadores para uma aventura repleta de emoção e laços familiares. Lançado em 2021, a obra é inspirada em uma história verídica extraordinária envolvendo um cão pastor chamado Palm.

A trama se desenrola a partir do momento em que Palm é inadvertidamente deixado no aeroporto por seu dono. Uma jornada emocionante se inicia, explorando não apenas a determinação do fiel amigo de quatro patas, mas também a força dos laços entre humanos e animais. Com um elenco que inclui Leonid Basov, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin, Yan Tsapnik e Viktor Dobronravov, o filme se destaca como uma emocionante aventura adequada para toda a família.

Tela Quente: “O Debate”

A produção nacional “O Debate,” dirigida por Caio Blat e lançada em 2022, adentrou a tela dos lares brasileiros, oferecendo uma experiência cinematográfica repleta de ficção e drama. O filme conta com um elenco de peso, incluindo Caio Blat, Debora Bloch, Elias Gabriel, Luisa Arraes, Neves Inácio, Paulo Betti, Jorge Furtado e Guel Arraes.

“O Debate” não é apenas um filme, mas uma exploração profunda de paixões privadas e ideias públicas. A trama se desenrola através do relacionamento de dois jornalistas com opiniões distintas, proporcionando uma reflexão sobre o papel da mídia, a complexidade das relações interpessoais e os desafios éticos que permeiam o universo jornalístico. O filme se destaca como uma obra de ficção que, ao mesmo tempo, dialoga com questões contemporâneas e pertinentes à sociedade brasileira.

Em resumo, a noite de cinema na TV brasileira, em 29 de janeiro de 2024, ofereceu uma diversidade de histórias que cativaram os telespectadores, desde as aventuras emocionantes de “Minha Amiga Palma” até as reflexões intensas proporcionadas por “O Debate.” Uma jornada audiovisual que, sem dúvida, deixou uma marca duradoura na memória dos espectadores.