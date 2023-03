Nova edição

Sefin realiza capacitação para aprimorar Prestação de Contas Anual

10/03/2023 | 18:30 | 152

A Secretaria de Finanças (Sefin) da Prefeitura de João Pessoa realizou, na manhã desta sexta-feira (10), uma nova edição do Capacita Sefin. O objetivo foi orientar os secretários, diretores administrativos e financeiros e contadores da administração direta e indireta da gestão municipal sobre a Prestação de Contas Anual (PCA) de 2022, que deverá ser entregue até o dia 31 de março ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

A capacitação foi ministrada pelo secretário de Finanças, Brunno Sitônio, que destacou a importância deste trabalho ser feito com transparência e o empenho da atual gestão de aprimorar a apresentação das informações da Prefeitura para o órgão de controle externo. “Nosso objetivo desde o início de 2021 tem sido aprimorar os dados contábeis para chegar neste momento de prestação de contas e termos todas as informações com a clareza e o detalhamento necessário”, afirmou.

Segundo o gestor, as secretarias têm ainda 20 dias para concluírem os relatórios e este encontro buscou esclarecer dúvidas e otimizar o trabalho. “Temos ainda 20 dias e secretarias com um volume bastante intenso de informações para serem incluídas nos relatórios e revisadas. A Sefin, Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do Município estão à disposição para auxiliar”, explicou.

Na capacitação, o secretário apresentou os oito itens que devem ser considerados na prestação de contas: relatório detalhado das atividades desenvolvidas; relação dos procedimentos administrativos licitatórios iniciados ou executados no exercício; relação dos convênios realizados no exercício ou ainda vigentes; controle referente às entradas e saídas de materiais do estoque físico do almoxarifado; inventário de bens móveis; cópia das conclusões de inquéritos administrativos instaurados ou concluídos no exercício e a relação da frota de veículos.