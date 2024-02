Prefeitura inicia cirurgias infantis do programa João Pessoa Opera Mais

A Prefeitura de João Pessoa iniciou, nesta sexta-feira (2), as cirurgias infantis que integram o programa João Pessoa Opera Mais, que tem como objetivo zerar a fila de procedimentos cirúrgicos e diagnósticos eletivos. Os procedimentos pediátricos foram realizados no Hospital Municipal do Valentina (HMV), referencia no atendimento infanto juvenil.

Neste primeiro dia foram realizadas 11 postectomias, que é o procedimento de remoção cirúrgica do excesso de pele do prepúcio ou de parte dele. Estão previstas 90 cirurgias gerais para serem realizadas no Hospital do Valentina, entre herniorrafias, postectomias, orquidopexias, hidroceles, hipospádias, criptorquidias, cistos, cisto tireoglosso e lipomas.

Uma das crianças operadas neste primeiro dia de cirurgias infantis foi Antônio Neto Félix, de 7 anos, que aguardava por uma cirurgia de postectomia. Para a mãe, Juliana Félix, receber a confirmação da cirurgia foi um momento de alegria e alívio.

“Quando fomos informados da data fiquei feliz demais e aliviada também porque é algo que traz um sofrimento pra ele, então saber que a cirurgia ia acontecer foi muito bom. Só tenho a agradecer a toda a equipe e funcionários do hospital que sempre nos receberam muito bem e hoje não foi diferente, estamos felizes pela cirurgia e confiantes”, relata a mãe.

Os procedimentos foram realizados no novo bloco cirúrgico do hospital, que foi totalmente reestruturado tanto na parte física, quanto com novos equipamentos médico hospitalares e, passa a contar com três salas de cirurgia em pleno funcionamento.

“Passamos a contar com um bloco cirúrgico totalmente reestruturado e ganhamos mais uma sala de cirurgia. Agora, com três salas que podem atender simultaneamente. Estamos aumentando nossa capacidade de atendimento, assim, vamos conseguir diminuir essa fila de espera com o Opera Mais e ainda dar seguimento às cirurgias de rotina com nossa programação via regulação”, destaca a diretora-geral do Hospital Infantil, a médica Tânia Menezes.

Ao todo, o programa João Pessoa Opera Mais deve realizar oito mil procedimentos, entre cirurgias e diagnósticos eletivos, por meio da rede hospitalar da Capital, que está recebendo investimento de R$ 7 milhões, desde aquisição de equipamentos, insumos e requalificação dos blocos cirúrgicos.