João Pessoa supera marca histórica de chuva para o mês de fevereiro com 283% acima do registrado em 2023

A cidade de João Pessoa superou a média histórica de chuva para o mês de fevereiro. Este ano, a Capital paraibana registrou 283,69% de precipitação a mais que o mesmo período de 2023. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em 2024 choveu na Capital 216,4 mm, enquanto que no ano passado a precipitação registrada foi de 56,4 mm. A média histórica do mês era de 106,2 mm.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, mesmo com o volume significativo de chuvas, não houve registro de ocorrências graves, como transbordo de rios, e isso é reflexo direto das ações preventivas e mitigadoras realizadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) para evitar transtornos aos moradores das áreas de risco.

“João Pessoa tem se mostrado gigante quando o assunto se refere a problemas relacionados a desastres naturais. Isso é, como a gente tem sempre colocado, resultado de um trabalho feito de forma integrada, sempre com o objetivo de proporcionar bem-estar à população e graças a Deus isso tem sido alcançado”, pontuou Kelson Chaves.

Alerta – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso meteorológico nesta segunda-feira (4), com validade a partir da quarta-feira (6), com possibilidade de chuvas de 20 mm a 30 mm/h, podendo chegar a 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Como acionar – A Compdec/JP está presente em todas as ações de proteção e assistência às comunidades e em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 98831-6885 (WhatsApp) ou telefone 199, que está em fase experimental, ou ainda pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore. O serviço funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.