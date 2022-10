Setenta anos do Instituto dos Cegos: Prefeitura de Campina Grande inaugura nesta quinta-feira Lan House Social | Prefeitura de Campina Grande – PB

Atividade acontece durante Semana Municipal de Ciência e Tecnologia

Em clima de comemoração a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e por meio de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPTPB), vai inaugurar nesta quinta-feira, 20, às 10h, uma nova unidade da Lan House Social no Município. Será no Instituto dos Cegos, que comemora 70 anos de fundação.

A Lan House Social é um espaço voltado para o usufruto de todas as possibilidades que o mundo digital oferece e vai proporcionar, aos pais e alunos do Instituto dos Cegos, acesso à internet e computadores para que eles se informem, trabalhem e estudem, entre outras atividades. O acesso à Lan House Social será gratuito.

De acordo com a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Laryssa Almeida, todas as Lan Houses públicas inauguradas foram concebidas a partir de solicitações da comunidade. “As Lan Houses têm um resultado tão positivo que, hoje, não se trata mais de escolhermos o local da inauguração, mas de atendermos às solicitações das comunidades que nos procuram. É muito gratificante ver que as pessoas estão reconhecendo a importância desses espaços”, disse a secretária.

A instalação das Lan Houses Sociais é realizada também por meio da parceria com a empresa Proxxima, que entregou internet de 300 mega semi dedicado para cada unidade do projeto.

Codecom