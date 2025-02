Aplicativo ‘Na Palma da Mão’ auxilia população no cadastro ao Serviço Família Acolhedora

O aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ tem auxiliado a população no acesso a diversos serviços ofertados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, e em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), facilita o acesso ao Serviço Família Acolhedora.

O serviço auxilia famílias interessadas no acolhimento provisório de crianças e adolescentes afastados do núcleo familiar de origem por medida de proteção e inseridas em famílias voluntárias.

O cadastro pode ser feito pelo aplicativo, disponível tanto para o android quanto para ro Iphone, ou pelo site prefeituraconectada.joaopessoa.pb.gov.br/. Assim como no atendimento presencial, a primeira etapa consiste no preenchimento de informações básicas, como nome, idade, data de nascimento, CPF e RG, além do endereço, contato e renda. O cadastro também conta com o perfil desejado pela família, como faixa etária, gênero e as motivações para o acolhimento.

“Atualmente, o aplicativo ‘Na Palma da Mão’ tem sido uma ferramenta de grande contribuição, pois tem facilitado muito a ampliação da informação sobre essa modalidade de acolhimento familiar, que se refere ao acolhimento provisório de crianças e adolescentes. Nós que fazemos o serviço, ficamos muito satisfeitos em saber que, através do aplicativo sempre disponível, as pessoas podem ter acesso, deixando o cadastro sempre atualizado, para que nossa equipe entre em contato, para agendar um encontro na sede do serviço, para que aí sim, atendendo aos requisitos necessários, à inscrição seja efetivada”, contou a coordenadora do serviço, Andréa Araújo.

De acordo com Andréa, o cadastro realizado pelo aplicativo não garante a inscrição, mas agiliza o processo para as famílias que desejam ingressar no acolhimento voluntário. “Desde a ativação do serviço no aplicativo nós tivemos muito êxito na quantidade de pessoas que entraram em contato para realizar o cadastramento. Só nesta semana nós agendamos cinco visitas, vindas pelo aplicativo. Então a ferramenta vem se provando muito útil pro serviço da Família Acolhedora”, completou a coordenadora.

Sobre o serviço – O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora possui a finalidade de acolher, provisoriamente, crianças e adolescentes (zero a 18 anos) afastados de sua família de origem por medida de proteção e inseridas em famílias voluntárias, cadastradas e capacitadas, possibilitando a convivência familiar.

O Serviço Família Acolhedora não está relacionada com adoção. Em síntese, uma Acolhedora deve ser uma família normal, com a responsabilidade de administrar as atividades cotidianas e rotineiras do acolhido, levando-o à escola e ao atendimento de saúde, por exemplo, tudo sob supervisão de uma equipe técnica auxiliar, que deve ajudá-las na obtenção destes atendimentos, preferencialmente na rede pública.

A sede do Serviço Família Acolhedora está localizada na rua Desembargador José Peregrino, nº 72, no Centro da cidade. E além do aplicativo, as famílias interessadas no acolhimento podem entrar em contato pelo telefone (83) 9 8208-0126, para tirar dúvidas ou agendar uma visita à sede.