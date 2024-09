Manchester United se aproxima de Harry Winks, do Leicester, detalhes divulgados

Notícias de Transferências do Manchester United: Red Devils de Olho em Ex-Meio-Campista do Tottenham?

Em uma reviravolta inesperada no mercado de transferências, o notícias do Manchester United está supostamente interessado no meio-campista do Leicester City, Harry Links. O jogador de 28 anos tem mostrado uma melhoria significativa no seu desempenho ao longo dos últimos 12 meses, especialmente após a transferência de destaque do Tottenham Hotspur ao vivo para os Foxes.

Renascimento em Leicester

Winks, que sempre teve talento de sobra, estava destinado a um retorno ao auge do futebol após uma temporada no Campeonato Inglês. Ele desempenhou um papel crucial ao ajudar o Leicester a conquistar o título da segunda divisão sob o comando do técnico Enzo Maresca. Desde então, Winks se consolidou como uma peça fundamental no esquema de Steve Cooper, participando de todos os minutos do calendário da Premier League até o momento.

No entanto, apesar dos esforços de Winks, o Leicester ainda não conseguiu registrar sua primeira vitória na temporada, somando apenas três pontos em cinco partidas da liga. Essa situação pode fazer com que o clube busque reforços para melhorar seu desempenho.

Interesse do Manchester United

Segundo informações da publicação espanhola Fijaches, o Manchester United está em busca de reforçar seu meio-campo na janela de transferências de janeiro. O relatório sugere que os Red Devils veem Winks como uma opção viável e com custo relativamente baixo, o que permitiria que o clube investisse em contratações mais caras em outras posições.

Erik ten Hag, o treinador do United, acredita que Winks se encaixaria bem no estilo de jogo que está tentando implementar em Old Trafford. O jogador, com dez convocações pela seleção inglesa, tem contrato com o Leicester até junho de 2026, o que coloca os Foxes em uma posição favorável para negociar um valor justo por sua transferência.

Opções de Meio-Campo do Manchester United

Atualmente, o Manchester United parece bem servido na posição de meio-campista defensivo, especialmente após uma contratação significativa no final da janela de transferências de verão. Manuel Ugarte, considerado um dos melhores meio-campistas de contenção do futebol mundial, se transferiu do Paris Saint-Germain para o United por £43 milhões. A expectativa é que ele forme uma parceria sólida com o jovem Kobbie Mainoo, que é uma promessa da academia do clube.

Embora seja difícil imaginar Winks garantindo um lugar no time titular dos Red Devils, ele poderia servir como uma opção de backup valiosa no meio-campo, proporcionando profundidade e experiência em uma equipe que busca retomar seus dias de glória.

Considerações Finais

O interesse do Manchester United em Harry Winks pode ser uma jogada estratégica, permitindo que o clube mantenha uma linha de meio-campo competitiva enquanto continua a construir um elenco capaz de desafiar por títulos. A forma como essa possível transferência se desenrolará dependerá de vários fatores, incluindo o desempenho do Leicester e a habilidade de Ten Hag em implementar um estilo de jogo que maximiza o potencial de seus jogadores. Se Winks se juntar aos Red Devils, ele pode se encontrar em uma nova fase de sua carreira, buscando redescobrir seu melhor futebol em um dos clubes mais icônicos do mundo.

Vasco Perto de Fechar Contrato com Zagueiro Mauricio Lemos

O notícias do Vasco da Gama está em negociações avançadas para contratar o zagueiro uruguaio Mauricio Lemos, atualmente no Atlético-MG. A expectativa é que o acordo seja finalizado até o fim desta semana, com o jogador de 28 anos se juntando ao elenco cruzmaltino em busca de mais minutos de jogo e maior regularidade na temporada.

Lemos, que tem tido poucas oportunidades no Atlético-MG, com apenas seis partidas disputadas no Brasileirão, está liberado para atuar por outra equipe na mesma competição. O Vasco pretende oferecer um contrato de dois anos ao zagueiro, que seria liberado do Atlético para seguir sua carreira no clube carioca.

A chegada de Mauricio Lemos ao Vasco atende a um pedido do técnico Rafael Paiva, que busca reforçar o setor defensivo da equipe. Atualmente, o Vasco conta com zagueiros como Maicon, Léo Pelé, João Victor, e Rojas, além dos jovens Luiz Gustavo e Lyncon. Com a adição de Lemos, a comissão técnica espera completar o ciclo de opções para a defesa.

Apesar do acordo entre os clubes, a decisão final cabe a Mauricio Lemos, que está prestes a aceitar uma rescisão amigável com o Atlético-MG. Na temporada atual, o zagueiro fez 14 jogos e marcou dois gols, números que contrastam com sua participação mais ativa no ano anterior, quando foi titular em 41 partidas.

Mauricio Lemos possui uma carreira internacional sólida, tendo passado por clubes como Defensor (Uruguai), Las Palmas (Espanha), Fenerbahçe (Turquia), Sassuolo (Itália), Beerschot (Bélgica) e Rubin Kazan (Rússia). Na seleção uruguaia, ele já disputou três partidas, o que demonstra sua experiência e capacidade de contribuir para o Vasco.

A torcida vascaína agora aguarda o desfecho positivo dessa negociação, que pode fortalecer ainda mais o elenco na busca por melhores resultados na temporada.

Vasco Empresta Zé Gabriel ao Coritiba Até Dezembro de 2024

O Vasco da Gama oficializou o empréstimo do volante Zé Gabriel ao Coritiba até dezembro de 2024. O jogador, que tem 25 anos e contrato com o clube carioca até o final do próximo ano, terá a oportunidade de atuar na Série B do Campeonato Brasileiro, visto que já ultrapassou a marca de sete jogos na Série A, o que o impede de ser emprestado a outra equipe da primeira divisão.

A decisão faz parte da estratégia do Vasco para reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas contratações na atual janela de transferências. Além de Zé Gabriel, o volante Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino, também está de saída, sendo encaminhado para o Athletico-PR.

Zé Gabriel chegou ao Vasco em 2022 e, desde então, tem sido uma peça importante na equipe. Ele ganhou destaque na reta final do último Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Ramón Díaz, contribuindo significativamente para a recuperação do time. Ao todo, o jogador vestiu a camisa vascaína em 74 partidas, marcando dois gols.

Com o empréstimo, Zé Gabriel busca ganhar mais tempo de jogo no Coritiba, que está na luta pela promoção à Série A, enquanto o Vasco segue com sua reestruturação visando um melhor desempenho na elite do futebol brasileiro.