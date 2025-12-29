transmissão do Jornal da Paraíba teve quase 400 mil visualizações

O show de Frei Gilson levou uma multidão de fiéis ao Busto de Tamandaré, em João Pessoa, neste sábado (27), e também reuniu um grande público na internet. A transmissão ao vivo do show pelo Jornal da Paraíba ultrapassou 362 mil visualizações no YouTube.

Em determinado momento, mais de 58 mil pessoas assistiram o show simultaneamente pela internet, que ainda registrou mais de 23 mil comentários de espectadores.

O Celebra João Pessoa começou por volta das14h30. Também se apresentaram Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa. Frei Gilson foi a última atração, subindo ao palco por volta das das 18h30.

Reprodução/Secom

Quem é Frei Gilson?

O líder religioso Frei Gilson ficou famoso através das redes sociais onde faz transmissões ao vivo com pregações. Natural de São Paulo, Gilson começou a tocar violão ainda na adolescência, aos 14 anos, e aos 18 entrou para a vida religiosa.

O frei chegou a assumir a função de pároco e atualmente faz parte da Ordem das Carmelitas do Espírito Santo, onde lidera o Ministério de Música “Som do Monte”.

Atualmente, possui mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram, e durante a Quaresma de 2025, ele chegou a reunir mais de 1 milhão de telespectadores em uma live às 4h da manhã.