Semob realiza mais de 360 ações educativas para prevenir sinistros de trânsito na Capital

Com foco na promoção da segurança viária e na preservação de vidas, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), por meio da Divisão de Educação para o Trânsito (Died), realizou, ao longo de 2025, um total de 362 ações educativas voltadas à conscientização e à prevenção de sinistros de trânsito na Capital.

As atividades contemplaram diferentes públicos, alcançando a comunidade escolar, condutores, pedestres e o público geral. Entre as ações realizadas, destacam-se as atividades em escolas e universidades, com foco na formação cidadã e na educação para o trânsito. Como também ações em instituições públicas e privadas, orientando os usuários sobre segurança viária.

Também foram promovidas blitzes e comandos educativos em vias públicas, com abordagens de orientação e informação, cursos direcionados a motociclistas abordando temas como direção segura e legislação. As palestras educativas e as ações em faixas de pedestres reforçaram a importância do respeito à sinalização e de comportamentos seguros no trânsito.

Nesse conjunto de ações, temos também a campanha ‘Sinalizando a Sua Segurança’ voltada à orientação sobre sinalização, visibilidade e uso de equipamentos de segurança para ciclistas e pessoas que utilizam carroças e a utilização correta de vagas especiais, promovendo o respeito aos direitos de idosos e pessoas com deficiência (PCD). Além de parcerias com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que possibilitou o uso de estrutura itinerante, recursos didáticos e atuação em audiências públicas.

Segundo o superintendente Marcílio do HBE, as ações educativas desenvolvidas ao longo de 2025 reforçam o compromisso da gestão com a segurança viária na cidade. “As ações realizadas pela Semob-JP demonstram o empenho contínuo em levar conhecimento sobre o trânsito a diferentes públicos e espaços. Acreditamos que a educação é uma ferramenta essencial para a mudança de comportamento, contribuindo diretamente para uma mobilidade urbana mais segura e humanizada”, destacou.

De acordo com Gilmara Branquinho, chefe da Died, as atividades evidenciam a importância da educação para promover um trânsito mais seguro para todos. “Cada ação educativa é pensada para orientar e conscientizar, seja em instituições ou nas vias da cidade. Esse trabalho é diário de prevenção de sinistros de trânsito e para a formação de cidadãos mais atentos e comprometidos com a segurança viária”, afirmou.