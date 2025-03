Relembre a última vez que Campinense e Treze ficaram juntos sem série

Depois de 18 anos, Campinense e Treze podem ficar juntos sem calendário no segundo semestre. Galo e Raposa não conseguiram as vagas da Série D de 2026 via estadual, que ficaram para Sousa e Serra Branca, e agora o risco disso voltar a acontecer é real. A última vez foi em 2007, com Atlético de Cajazeiras e Nacional de Patos sendo os representantes da Paraíba na Série C do Brasileiro.

Clássico dos Maiorais no Campeonato Paraibano 2025. (Foto: Estefinho Francelino/Campinense)

Em 2007 o futebol do Sertão dominou o estadual. A final do primeiro turno foi disputada entre Sousa e Nacional de Patos; o segundo turno foi entre Sousa e Atlético de Cajazeiras, e a grande final foi feita por Naça e Trovão, com o Alviverde levando a melhor e levantando sua primeira e única taça do estadual.

Naquele ano, Campinense, Treze e Botafogo-PB não fizeram boas campanhas. Para se ter uma ideia, no primeiro turno, apenas o Campinense esteve nas semifinais, os outros três clubes foram Esporte de Patos, Nacional de Patos e Sousa. O Belo terminou em 5º e o Galo em 6.

Nacional de Patos campeão paraibano de 2007. (Foto: Divulgação/Nacional de Patos)

No segundo turno, apenas o Treze esteve nas semifinais, os outros três clubes foram os sertanejos Sousa, Atlético de Cajazeiras e Nacional de Patos. O Campinense terminou em 5º e o Botafogo-PB em 7º.

Nacional de Patos e Atlético de Cajazeiras foram os representantes da Paraíba na Série C daquele ano. Lembrando que, ali, ainda não existia a Série D. O Trovão foi eliminado na segunda fase de grupos, enquanto o Naça avançou até o octogonal final, mas acabou não conseguindo o acesso para a Série B.

