Economia e sustentabilidade

Prefeito entrega nova iluminação em LED no bairro São José e garante serviço mais moderno e eficiente

19/10/2022 | 20:00 | 81

O bairro São José é mais um na Capital paraibana a ter iluminação pública 100% em LED. A intervenção foi entregue pelo prefeito Cícero Lucena no final da tarde desta quarta-feira (19) e inclui uma ampla ação que pretende substituir as luminárias de toda a cidade. Já foram beneficiados 13 bairros e outros oito estão com serviços em andamento.

“Estamos tendo a alegria de entregar uma iluminação moderna, eficiente, econômica e sustentável. A comunidade vizinha gostou, reivindicou e já autorizamos a implantação para beneficiar mais pessoas”, afirmou o prefeito, se referindo aos residenciais Curchatuz I e II e Novo São José.

O bairro São José ganhou LED em todas as suas 241 luminárias, substituindo a iluminação amarela pela branca. Além de mais potentes, estas lâmpadas consomem menos energia e duram mais, reduzindo os gastos com a conta de luz e com a compra de novas unidades.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Paulo Alves, agradeceu pelo investimento. “A lâmpada amarela era escura e trazia insegurança. Nada melhor que ter uma iluminação de qualidade para andar com tranquilidade. Os moradores sabem reconhecer e a associação está à disposição para ajudar a gestão sempre”, afirmou.

Estiveram presentes ao evento o secretário municipal da Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão; o secretário executivo, Luciano Pereira; e a diretora de Iluminação da Seinfra, Joyce Alves; entre outros auxiliares da gestão municipal.