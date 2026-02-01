Programa Gás do Povo passa a valer em João Pessoa a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (26), 49.017 famílias de João Pessoa passam a ser beneficiadas pelo Programa Gás do Povo, que garante a gratuidade do botijão de gás de cozinha (GLP). A iniciativa amplia o antigo Auxílio Gás e começa a funcionar em 47 revendedoras credenciadas, espalhadas por diversos bairros do Município.

O programa é direcionado a famílias inscritas no Cadastro Único, com renda mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, e tem como principal objetivo combater a chamada pobreza energética — situação em que famílias enfrentam dificuldades para acessar serviços essenciais de energia, como o gás para cozinhar.

De acordo com a coordenadora do Cadastro Único em João Pessoa, Margô Galvão, a mudança representa um avanço significativo na política de proteção social. “O Gás do Povo representa um avanço importante na política de proteção social, porque amplia o alcance do, até então, Auxílio Gás e garante dignidade a milhares de famílias de João Pessoa. Tirando o orçamento das famílias a compra do botijão”, destaca.

Além do impacto direto no orçamento familiar, o programa também traz benefícios para a saúde pública. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o acesso ao gás de cozinha reduz o uso de alternativas perigosas, como lenha, carvão e querosene, diminuindo riscos de doenças respiratórias e acidentes domésticos, como queimaduras.

Quem pode ter acesso ao Gás do Povo:

– Beneficiários do Bolsa Família;

– Famílias que tenham pelo menos duas pessoas no núcleo familiar;

– Possuir renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 759);

– Estar com o Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses;

– Ter o CPF do Responsável Familiar regular, sem pendências como averiguação cadastral ou indício de óbito.

Como funciona a retirada – A recarga gratuita do botijão pode ser realizada diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários. A validação é feita de forma eletrônica, por meio do aplicativo ‘Meu social – Gás do Povo’.

O responsável familiar poderá retirar o gás utilizando o cartão do Bolsa Família com chip e senha; o cartão de débito da Caixa com senha; assim como o CPF, com código de validação enviado ao celular cadastrado.

A quantidade de auxílios varia conforme o número de integrantes da família. Famílias com duas ou três pessoas poderão retirar até quatro botijões por ano, já as famílias com quatro ou mais pessoas, poderão retirar até seis botijões por ano. Os auxílios não são cumulativos.

Aplicativo “Meu Social – Gás do Povo” – As famílias devem acompanhar todas as informações pelo aplicativo, onde é possível verificar se atendem os requisitos exigidos, consultar a situação do vale e localizar as revendas credenciadas mais próximas da residência, além de acessar telefone e endereço dos pontos de retirada.

Margô Galvão, reforça que as famílias devem baixar o aplicativo para acompanhar a situação do benefício, além de manter os dados atualizados para garantir o acesso. “É fundamental que as famílias baixem o aplicativo, porque é através dele que vão acompanhar os prazos para retirada desse primeiro botijão, e as recargas seguintes, além do código de liberação do auxílio. E claro, é preciso que as famílias mantenham o Cadastro Único atualizado, pois é a partir dele que conseguimos assegurar o acesso aos benefícios”, reforça a coordenadora.