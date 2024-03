Professores da Rede Municipal de João Pessoa participam de formação em robótica educacional

O processo de formação dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa acontece durante todo o ano letivo. Atualmente, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) está promovendo a terceira jornada de formação em robótica educacional para os docentes, desta vez direcionada aos professores do ensino fundamental anos finais. A formação acontece no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), no bairro de Mangabeira VIII.

De acordo com a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), participam da capacitação professores das disciplinas de português, matemática, ciências, geografia, história, educação física, artes e língua inglesa. “A formação em robótica educacional da ‘LEGO Education’ proporciona aos professores explorarem o potencial pedagógico da robótica como recurso didático, enriquecendo suas práticas educativas”, ressaltou o chefe da Divisão de Robótica da Sedec, Kaio Vitor.

Durante o curso, os professores têm a oportunidade de trabalhar com os kits de robótica da ‘LEGO Education Spike Prime’ e ‘Briqc Prime’, desenvolvendo habilidades de programação, resolução de problemas e trabalho colaborativo. “O município de João Pessoa tem se destacado nacionalmente pelo seu trabalho pedagógico ao introduzir a robótica como ferramenta educativa no dia a dia das escolas. Ao integrar educação e inovação, a cidade coloca as crianças e os adolescentes no centro da aprendizagem, preparando-os para enfrentar desafios”, disse Elisson Dutra, diretor do Departamento de Robótica da Sedec.

Com a robótica e a programação, as crianças aprendem a lidar com resolução de problemas de forma mais confiante. Elas desenvolvem essas habilidades por meio da experimentação, tentativa e erro. “Essa formação cria uma possibilidade a mais para a gente trabalhar com os alunos em sala de aula, porque eles estão imersos no controle digital, e a possibilidade de utilizar a robótica na sala potencializa o ensino. As experiências que tivemos aqui já são aplicadas em sala, desde o trabalho em equipe, que eu acho que é o principal aspecto, até a metodologia do trabalho com projetos onde os alunos aprendem junto com outros alunos. No campo da história temos a possibilidade que o robô oferece para ensinar conteúdos, como por exemplo, grandes navegações”, explicou o professor de história da Escola Municipal Zulmira de Novais, Everton Demétrio.

Ao final da formação, os professores receberão uma certificação reconhecida nacionalmente, atestando sua capacidade de utilizar a robótica como recurso pedagógico de forma eficaz e inovadora.