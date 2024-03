Concurso da Semob-JP tem 27% de abstenções e fiscais evitam fraude

24/03/2024 |

A aplicação das provas objetivas do concurso público para novos agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) ocorreu na tarde deste domingo (24). Devido o rigoroso trabalho da equipe de fiscais, quatro candidatos que faziam uso de dispositivo eletrônico foram presos. Após os flagrantes, os suspeitos foram encaminhados à Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel, para medidas cabíveis.

Segundo a comissão organizadora do certame, cerca de seis mil candidatos não compareceram ao concurso, representando uma média de 27% no número de abstenções. No total, 22.732 candidatos se inscreveram para concorrer a 100 vagas disponíveis para o cargo de agente de mobilidade urbana. Cerca de 2 mil pessoas trabalharam na aplicação das provas, que foram realizadas em 66 locais diferentes da cidade. No Campus I da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no bairro do Castelo Branco, representantes da Semob-JP acompanharam o início do concurso. Estavam presentes o superintendente de Mobilidade, Expedito Leite Filho; o diretor de Operações, Sanderson Cesário; e o diretor de Transportes Victor Gomes, estes dois últimos também agentes de mobilidade de carreira.

Para Expedito Leite Filho, a participação no processo foi motivo de grande satisfação, destacando que há quase 20 anos não ocorria um concurso público desse tipo no órgão responsável pelo trânsito e transporte de João Pessoa. Ele enfatizou a transparência e segurança do processo e expressou votos de boa sorte aos futuros agentes, ressaltando o papel fundamental que desempenharão nas equipes da Semob-JP.

Trânsito – Além do acompanhamento presencial dos candidatos, equipes de agentes de trânsito estiveram trabalhando nos arredores dos locais onde as provas foram realizadas, oferecendo suporte e garantindo a segurança viária do concurso. O Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) permaneceu operacional, atendendo às emergências de trânsito através do WhatsApp.

Site – Para acessar o gabarito oficial da prova e as informações das demais etapas do concurso, a Semob-JP orienta os interessados a visitarem o site da banca organizadora Idecam: idecam.org.br.