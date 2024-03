Cícero nomeia nova secretária executiva de Políticas Públicas para Mulheres

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), nomeou a advogada Juliana Monteiro Dantas para ocupar o cargo de secretária executiva da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM). O anúncio foi feito através de suas redes sociais nesta sexta-feira (08).

A nova auxiliar terá a missão de implementar e coordenar ações que visem garantir os direitos das mulheres, bem como promover sua participação ativa em todas as esferas da sociedade, ao lado da titular da pasta, a jornalista Nena Martins.

A advogada é servidora pública concursada e já atuou como secretária Executiva da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, na gestão do governador João Azevêdo (PSB).

“Juliana Monteiro Dantas, que agora estará ao lado de Nena Martins na SEPPM, traz consigo uma vasta experiência em gestão pública. Anteriormente, ocupou o cargo de secretária Executiva da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável do Semiárido. Além disso, Juliana é servidora efetiva da Prefeitura da Capital, o que confere a ela um conhecimento sólido sobre as dinâmicas e desafios do serviço público municipal”, publicou o prefeito.

Cícero Lucena tem sido econômico no processo de reforma administrativa. Até o momento anunciou apenas o jornalista Janildo Silva como secretário de Comunicação, em substituição a Marcos Vinícius, e Airton Falcão, no lugar de José William Montenegro, na Secretaria de Planejamento.