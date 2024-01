Inovatec-JP abre edital de apoio à execução de projetos de aperfeiçoamento do Filipeia – Mapas da Cidade

A Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec), por meio da Agência de Inovação Tecnológica (Inovatec-JP), convida pesquisadores vinculados a instituições públicas e particulares, associações ou sociedades técnico-científicas e pesquisadores ligados à Instituições de Ensino Superior (IES) ou à Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), sediadas em João Pessoa, a apresentarem propostas para obtenção de apoio à execução, de projetos de soluções para o melhoramento do Aprova Digital e aperfeiçoamento do Filipeia – Mapas da Cidade.

As inscrições estão sendo realizadas por meio do site da Inovatec-JP até o dia 31 de janeiro de 2024. O diretor presidente da agência, Edvaldo Vasconcelos, comentou que este é o segundo edital da Inovatec-JP. “Nesse novo projeto de melhoramento do Aprova Digital e aperfeiçoamento do Filipeia, buscamos aprimorar a experiência do usuário, incorporando tecnologias inovadoras para facilitar a navegação e fornecer informações mais precisas. Nosso objetivo é otimizar a utilidade do sistema, tornando-o uma ferramenta mais usual para os cidadãos, proporcionando maior eficiência e acessibilidade”, explicou Edvaldo Vasconcelos.

Requisitos – Além de ser representante de instituição pública ou particular com sede em João Pessoa, o proponente deve possuir currículo na Plataforma Lattes, atualizado há pelo menos seis meses antes da submissão da proposta. Estar cadastrado no sistema da Inovatec-JP. O projeto deve ser de relevância para o desenvolvimento social e econômico do município de João Pessoa e de seu entorno, com foco em um ambiente propício à inovação. Deverá ter prazo de execução de até 12 meses.

O projeto dispõe de R$ 300.000,00 para apoio a uma proposta, a ser selecionada, em conformidade com o item 7 deste Edital, dentre aquelas que vierem a ser submetidas. O valor máximo a que se refere deverá ser utilizado, prioritariamente, para pagamento de bolsas aos técnicos, servidores, pesquisadores, docentes e discentes envolvidos na execução das atividades do projeto, durante o prazo de sua execução, adotando-se, para esta finalidade, as respectivas funções relacionadas no Edital n.002/2024 Inovatec-JP/Seplan/PMJP, que se encontra disponível no site da Inovatec-JP, no item Editais.