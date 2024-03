Emlur realiza manhã de serviços de beleza e saúde em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) homenageou as servidoras pelo Dia Internacional da Mulher com uma manhã diferente de atividades nesta sexta-feira (8). A programação em reconhecimento às mulheres contou com palestra motivacional, apresentações culturais e prestação de serviços de saúde e de beleza.

A agente de limpeza, Rejane Teixeira, trabalha na varrição no bairro de Jaguaribe e tirou o dia de folga para participar do evento. “Vim aqui para espairecer e aproveitar essa programação para nós, mulheres. Agora estou no serviço de manicure, mas quero aproveitar os outros serviços de beleza, como limpeza de pele e design de sobrancelhas. Quero meu dia de princesa”, comentou.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, parabenizou as mulheres pelo trabalho e agradeceu pelo empenho empregado no dia a dia em suas mais diversas funções. “As mulheres são muito importantes para a Emlur, fazendo o que a cidade precisa, seja na limpeza urbana ou nas atividades administrativas. A mulher paraibana é resiliente, forte, batalhadora e busca seu lugar devidamente merecido”, declarou.

A coordenadora de Educação Ambiental, Kênia Chaves, uma das organizadoras do evento, afirmou que a programação foi montada com muito zelo por mulheres para celebrar mulheres. “Queremos despertar a importância do 8 de março para todas nós. Que seja um dia de lembrança de luta, fortaleza e ressignificação para todas as mulheres”, destacou.

A palestrante motivacional, Celane Medeiros, fez uma apresentação sobre a autocobrança e a busca do equilíbrio na vida. Com uma carreira no ramo financeiro, ela mudou de rumo em busca de paz interior e autoconhecimento. “A perfeição não existe. É preciso reconhecer as conquistas, os limites e qualidades. O corpo reage às situações físicas e emocionais, mas devemos ter em mente que os problemas nos tornam maiores”.

Celane Medeiros trabalhou uma dinâmica com as participantes. Era preciso encher uma bola de sopro cinza, mentalizando as situações negativas da vida e estourando-a em seguida. Depois elas encheram uma bola branca, pensando em sentimentos bons e prometendo cuidar de si.

A secretária da Diretoria de Limpeza Urbana, Maria de Souza, assistiu atentamente e opinou que contribuiu para o crescimento pessoal e funcional. “Uma mulher que se valoriza vai produzir melhor e trabalhar mais feliz”, pontuou.

O Baticumlata, grupo de percussão da Emlur, formado em sua maioria por mulheres, apresentou um repertório regional, puxado pelos versos “Paraíba Masculina…”, para valorizar a força da Mulher. Já o grupo teatral Arte do Riso entregou uma performance de dança, com foco na resiliência e versatilidade da mulher em enfrentar os desafios cotidianos.

Na parte dos serviços de saúde, a Emlur contou com o apoio do Distrito Sanitário IV da Secretaria Municipal de Saúde, que ofertou a realização de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (HIV, sífilis e hepatite B), vacinação (DT, hepatite B, tríplice viral e bivalente da Covid-19). Também foi feito o cadastramento do programa Remédio em Casa.

A Emlur disponibilizou, por meio do Setor de Medicina do Trabalho, atendimento médico, nutricional e aferição de pressão arterial. Já a Divisão de Bem-Estar Social proporcionou atendimento jurídico às servidoras. A programação foi encerrada com sorteio de brindes e um almoço especial no restaurante da Emlur.