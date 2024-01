veja o calendário de eventos na Paraíba em 2024

Corrida de rua na Paraíba já virou rotina. A cada fim de semana, os corredores invadem as pistas do Litoral ao Sertão paraibano. E para deixar todo mundo em dia, o Jornal da Paraíba preparou um calendário, de janeiro a dezembro de 2024, com as principais provas pelo estado.

Vale destacar que a Rede Paraíba segue com a cobertura completa das principais provas pela Paraíba. Além do Jornal da Paraíba, o ge Paraíba, a Rádio CBN e as TVs Cabo Branco e Paraíba acompanham de perto da largada até a linha de chegada.

Corrida de rua: veja as principais provas na Paraíba em 2024

Janeiro

7 – Cidade de Santa Rita (Santa Rita)

14 – Agreste Extremo (Pedra da Boca)

14 – Projeto Viver Bem (Bayeux)

21 – Cangaço Aquathlon e Run Experience (João Pessoa)

27 – Corrida da Emancipação (Cuité)

28 – Corrida do Trevo (João Pessoa)

Fevereiro

18 – 5 Milhas (Campina Grande)

25 – Corrida dos Campeões (Cachoeira dos Índios)

25 – Contra o Câncer (João Pessoa)

Março

2 – Ultramaratona do Peixe-Boi (Lucena)

3 – Track&Fields Run Series (João Pessoa)

9 – Corrida Feminina (João Pessoa)

10 – Corrida Juscelino Kubitscheck (Campina Grande)

17 – Corrida de São José (Camalaú)

24 – Corrida Internacional de Remígio (Remígio)

31 – Circuito das Estações Outono (João Pessoa)

Abril

7 – Vaidebet Run (João Pessoa)

7 – Corrida do Rei (Solânea)

13 – RP Move Run (João Pessoa)

14 – Autismo Run (João Pessoa)

21 – Maratona de João Pessoa (João Pessoa)

28 – Meia-maratona Redepharma Run (João Pessoa)

Maio

4 – Corrida do Bem (Campina Grande)

4 – Corrida do Trabalhador (Patos)

5 – 21km do Conde (Conde)

11 – Beats Run (João Pessoa)

18 – Trail Run Series (Araruna)

Junho

2 – Corrida dos Parques (João Pessoa)

2 – 5 Milhas Cross (Campina Grande)

17 – Corrida da Fogueira (Campina Grande)

Julho

7 – Circuito das Estações Inverno (Cabedelo)

7 – Corrida do Fogo (Campina Grande)

13 – 5 Milhas Rock&Beer (Campina Grande)

13 – 5 Milhas Night Rock (João Pessoa)

27 – Trail Run Series (Areia)

Agosto

04 – Maratona Internacional de João Pessoa (João Pessoa)

18 – Rede Compras (Campina Grande)

Setembro

4 – Corrida do Mel (São José dos Cordeiros)

8 – Desafio Up Hill (Alagoa Grande)

8 – Jampa Run (João Pessoa)

14 – Trail Run Series (Bananeiras)

15 – Corrida do Mel (Campina Grande)

29 – Circuito das Estações Primavera (João Pessoa)

Outubro

12 – Vem Cuidar de Mim (João Pessoa)

13 – JP City Half Marathon (João Pessoa)

20 – Redepharma Run (Campina Grande)

Novembro

03 – Track&Field Run Series (João Pessoa)

10 – Trilhas Urbanas (João Pessoa)

17 – Meia Maratona de João Pessoa (João Pessoa)

24 – Corrida do Abacaxi (Sapé)

Dezembro

07 – Natal dos Sentimentos (João Pessoa)

08 – Corrida Contra a Corrupção (João Pessoa)

15 – Circuito das Estações Verão (Cabedelo)

31 – Treino da Gratidão (João Pessoa)

31 – Corrida da Virada (João Pessoa)

