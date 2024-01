Lançamentos do cinema em 2024: principais filmes previstos

Quais os lançamentos do cinema em 2024? O ano no cinema vem com sequências, retorno de grandes clássicos, cinebiografias e um ‘freio’ nos super-heróis, depois da enxurrada dos últimos anos .

De Bob Marley a Coringa, passando pelos novos ‘Divertida Mente’, ‘Gladiador’ e ‘Planeta dos Macacos’, o Jornal da Paraíba lista alguns dos principais filmes que chegam aos cinemas em 2024.

Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo

A dona da rua e seus amigos voltam às telas, agora na versão jovem. A trama acompanha o primeiro dia de aula do Ensino Médio da turma, quando Mônica (Sophia Valverde), Cebola (Xande Valois), Magali (Bianca Paiva), Cascão (Theo Salomão) e Milena (Carol Roberto) descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado e que algo misterioso pode estar acontecendo. A direção é de Maurício Eça. O longa estreia em 18 de janeiro.

A Cor Púrpura

‘A Cor Púrpura’ volta às telas quase 40 anos após a primeira adaptação, dirigida por Steven Spielberg. No entanto, a releitura é musical baseada na versão que ganhou os palcos da Broadway. A trama mostra o racismo no sul dos EUA, o machismo e o patriarcado. O elenco tem nomes como Fantasia Barrino e Halle Bailey. A direção é de Blitz Bazawule. Spilberg é um dos produtores, junto com Oprah Winfrey (que estreou como atriz na primeira versão). A estreia é em 18 de janeiro.

Bob Marley : One Love

O rei do reggae Bob Marley ganha uma cinebiografia em 2024. ‘Bob Marley: One Love’ retrata o período que antecedeu o famoso show One Love Peace Concert, em 1978, realizado em meio a uma crise política violenta na Jamaica. A direção é de Reinaldo Marcus Green e Bob é vivido pelo ator Kingsley Ben-Adir. A estreia é em 14 de fevereiro.

Ferrari

Outra cinebiografia que chega em 2024 é a Ferrari, que retrata a vida de Enzo Ferrari, fundador da Ferrari, protagonizada por Adam Driver. O filme é dirigido por Michael Mann e tem o brasileiro Gabriel Leone no elenco. A estreia é em 8 de fevereiro.

Duna: Parte 2

Indo para o campo das grandes franquias, após alguns adiamentos ‘Duna: Parte 2 finalmente chega às telonas. O filme é o segundo capítulo da adaptação da série de ficção científica escrita por Frank Herbert, composta por seis volumes.

O primeiro filme, protagonizado por Timothée Chalamet e Zendaya, estreou em 2021, recebendo indicações em dez categorias do Oscar e conquistando seis prêmios. A estreia acontece em 1º de março.

Furiosa: Uma Saga Mad Max

Furiosa: Uma Saga Mad Max traz de volta a personagem lançada em ‘Mad Max Estrada da Fúria’, quando foi interpretada por Charlize Theron. O longa volta ao passado para contar a história da origem dela, agora vivida por Anya Taylor-Joy. A estreia é em 23 de maio.

Planeta dos Macacos: O Reinado

Planeta dos Macacos é mais uma franquia que volta em 2024. ‘Planeta dos Macacos: O Reinado’ se passa muitos anos após o reinado de César, com os macacos agora como espécie dominante e os humanos se escondendo. A estreia é em 23 de maio.

Divertida Mente 2

No campo das animações um clássico contemporâneo ganha sequência. ‘Divertida Mente 2’. O filme se volta mais uma vez para Riley e suas emoções. A protagonista agora está entrando na adolescência e precisa lidar com novas emoções. A estreia é em 13 de junho

Deadpool 3

Os fãs dos filmes da Marvel têm apenas um grande lançamento em 2024: ‘Deadpool 3’. O longa do mercenário desbocado é o primeiro do personagem inserido no MCU. A trama vai abordar o multiverso e trazer de volta muitos personagens dos filmes da Fox, como o Wolverine de Hugh Jackman, e a Elektra de Jennifer Garner. A estreia é em 25 de julho .

Os Fantasmas se divertem 2

Após mais de 35 anos da estreia do original, ‘Os Fantasmas se Divertem 2’ chega aos cinemas em 2024. O longa traz Tim Burton de volta na direção, e Michael Keaton e Wynona Rider no elenco. Que conta também com a nova queridinha de Holywood, Jenna Ortega. A estreia é em 6 de setembro.

Coringa: Loucura a Dois

Filme que deu o Oscar de melhor ator a Joaquin Phoenix, Coringa ganha uma continuação com o subtítulo de Loucura a Dois. O filme tem mais uma vez a direção de Todd Philips e ganha uma nova integrante de peso no elenco: Lady Gaga, vivendo a Arlequina. A estreia é em 3 de outubro.

Gladiador 2

Clássico de Ridley Scott, Gladiador vai ganhar sequência 24 anos após o original. O longa traz Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e outros no elenco. A estreia está prevista para 21 de novembro.

Mufasa: O Rei Leão

Na esteira das adaptações live-action a Disney lança mais uma de O Rei Leão. Dessa vez o filme vai contar a história de Mufasa e de Scar antes da disputa pelo trono no longa clássico. A estreia é em 19 de dezembro.

O Auto da Compadecida 2

E para fechar com chave de ouro o ano temos a esperada estreia de O Auto da Compadecida 2. Um dos filmes mais populares do cinema brasileiro vai ganhar continuação 25 anos depois (levando em conta o lançamento no formato de minissérie que aconteceu em 1999). O longa anunciado no ano passado e já com gravações encerradas, a volta de João Grilo e Chicó vai acontecer em dezembro, mas ainda sem data confirmada.