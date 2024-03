Agricultoras da Paraíba se reúnem para debater a participação das mulheres na política

As produtoras rurais e as agricultoras familiares da Paraíba vão se reunir na próxima quarta-feira (13) para debater sobre como ampliar a participação das mulheres na política. O encontro acontece na Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares da Paraíba (Fetag-PB), às 9h.

No dia será realizada uma mesa de diálogo “Mulheres na Política: a participação das Agricultoras familiares nas Eleições municipais de 2024”. O evento é alusivo ao 8 de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher, e terá como palestrante a vereadora pelo município de Campina Grande, Jô Oliveira (PCdoB).

A escolha do tema deste ano pelas agricultoras familiares em todo Brasil, “Mulheres na política, muda a política e constrói o Bem Viver”, faz parte de um dos eixos da Plataforma Política da Marcha das Margaridas, elaboradas pelas agricultoras familiares.

A preocupação das Margaridas é quanto as dificuldades encontradas pelas mulheres para ocupar espaços de poder ou de ter voz ativa nas decisões políticas coloca-as à margem dos processos de elaboração das políticas públicas, enfraquecendo a democracia.

Consideram ser importante as agricultoras familiares ocuparem espaços de poder e de decisão na esfera pública, seja no Poder Executivo ou no Legislativo, apropriando-se deste debate, na perspectiva de conquistar um mundo melhor para população do campo, através da igualdade de oportunidades.

Baixa representatividade feminina

A preocupação leva em consideração dados alarmantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontam que as mulheres representam mais da metade da população brasileira e 53% do eleitorado. No entanto, ocupam apenas 20% dos cargos eletivos.

Atualmente, são apenas 91 (17,7%) mulheres na Câmara Federal, no universo de 513 cadeiras; e 10 mulheres no Senado Federal (12,3%), no total de 81 vagas, após as Eleições 2022. No Executivo são apenas duas governadoras.

Nas eleições de 2020, 677 mulheres foram eleitas prefeitas no país (12,2%). Dos 58.208 parlamentares eleitos em 2020, somente 9 mil eram mulheres, representando 16% do total, sendo 6,3% mulheres negras. Dos 5.567 municípios brasileiros, 900 não tiveram nenhuma vereadora eleita.

Na Paraíba, foram eleitas como vereadoras, segundo dados do TRE-PB, apenas 360 mulheres (16,31%), enquanto homens eleitos foram 1.847 (83,68%). Em relação a prefeitas, foram eleitas 37 mulheres (16,59%) e prefeitos eleitos chegou a um percentual de (83,40%), elegendo 186 homens.

*com informações da assessoria