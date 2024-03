Prefeitura de João Pessoa inaugura Espaço da Mulher no Paço Municipal

Inaugurado nesta sexta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher, o Espaço da Mulher Paula Adissi, localizado na sede da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres (SEPPM), no Paço Municipal, ficou pequeno para abrigar todas as representantes de movimentos sociais que defendem a causa feminina na Capital e autoridades. A solenidade, que contou com a presença do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra, tem como primeira agenda após a inauguração, uma exposição com itens pessoais da jornalista, socióloga e ativista social que agora dá nome ao local.

Criado por Lei Municipal, o Espaço da Mulher disponibiliza cursos de capacitação gratuitos, incentivando o empreendedorismo e mudando a vida de mulheres em vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica e familiar, além de ser um espaço aberto a palestras e outras ações referentes à causa feminina.

“Aqui, estamos homenageando uma ativista, a Paula Adissi, que em seu curto tempo de vida, mas muito atuante, muito defensora da causa da mulher. Ficamos muito felizes que nesse espaço, que é da Secretaria da Mulher do município de João Pessoa, tenhamos essa compreensão, além de reconhecer, de estimular, também chamar a atenção para algo que é tão importante, principalmente nesse momento que estamos vivendo, com o crescimento da violência contra a mulher, algo que nós não podemos diminuir, cada um tem que fazer a sua parte”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

A secretária de Políticas Públicas para Mulheres do Município, Nena Martins, disse que este é um dia muito especial na sua agenda porque representa um avanço na luta pelas mulheres. “O Espaço funcionava há algum tempo, mas sem nome porque a gente precisava dar início aos cursos que já estavam programados. Reunimos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para escolher a nomenclatura pelo voto, na democracia, e entre outros nomes que estavam na lista, foi aprovado o de Paula Adissi, jornalista, ativista e militante de movimento que faleceu aos 37 anos em decorrência do câncer de colo de útero”, justificou.

Continuando, Nena Martins disse que escolhido o nome do espaço junto ao Conselho, foi pedido permissão à família da homenageada e depois o projeto foi encaminhando à Câmara Municipal de João Pessoa, onde passou pelas comissões e foi votado e aprovado por unanimidade em plenário. “O nome de Paula Adissi foi uma boa e justa escolha porque ela foi uma mulher muito aguerrida e vai ficar para sempre na Secretaria da Mulher da Prefeitura de João Pessoa, independente de qualquer gestão, pois é uma lei municipal que o nosso prefeito Cícero Lucena fez questão de aprovar. Só tenho a agradecer aos nossos gestores, Cícero Lucena e Leo Bezerra, à Câmara Municipal, à família de Paula e todos que cooperaram para chegarmos até aqui”, frisou.

A titular da SEPPM disse que João Pessoa conta com três serviços em forma de lei municipal, através de ações da secretaria, que são: o Centro da Mulher Ednalva Bezerra, Ronda Maria da Penha e, agora, o Espaço da Mulher Paula Adissi. “Para mim é um sonho ver tudo isso acontecendo porque eu sentia que tinha uma missão pelas mulheres, que é o de implementar ações voltadas às que estão em ciclo de violência, vítimas da violência do machismo exacerbado, vítimas da falta de oportunidade de trabalho e, no mercado de capacitação, a gestão de Cícero e Leo abriu um leque de possibilidades”, destacou.

Presente à solenidade, Maria Brasil, mãe de Paula Adissi, destacou que recebe a homenagem da atual gestão com muita alegria, pois reconhece o nome da sua filha como um símbolo de luta, de voz e não simplesmente como pessoa. “Reconhece como um coletivo que faz acontecer os direitos das mulheres. Desejo que esse espaço independente de governança seja mantido como um sentido em defesa da luta das mulheres”, afirmou.

Lila Oliveira, presidente do Conselho Municipal das Mulheres, que também prestigiou o evento, declarou que a homenagem à ativista também contempla todas as mulheres que lutaram e ainda lutam pelos direitos femininos. “É muito justa porque Paula Adissi representou força. Ela era a voz que clamava por justiça social e que tinha o seguinte lema: Seguiremos em marcha até que todas sejam livres”, destacou.

Quem era Paula Adissi: Nascida em João Pessoa, Paula Oliveira Adissi era professora, socióloga, jornalista, feminista e ativista social. Ela faleceu aos 37 anos em decorrência do câncer de colo de útero.

Militante aguerrida de coragem e determinação, lutou em inúmeras oportunidades nas manifestações de políticas públicas, sempre buscando igualdade e melhoria para os menos favorecidos.

Filha de Maria Brasil Oliveira e Paulo José Adissi, tem dois filhos Gabriel e Malu. Desde a época da escola, se dedicou à luta popular, tendo participando do movimento estudantil secundarista e foi integrante da Marcha Mundial das Mulheres.

Jornalista de formação, foi editora geral do Jornal Brasil de Fato Paraíba. Quando Paula Adissi faleceu ela estava cursando doutorado em sociologia rural, uma das atividades que ela amava e se dedicava. Em toda sua juventude militou no MST, inclusive atuou como assessora de imprensa no movimento.

Uma frase dela: “Na vida e na luta, venceremos! Não há prisão que nos tire das ruas; não há doença que nos afaste do sonho; não há razão que nos impeça de lutar por um mundo melhor, por um Brasil para nós” (Paula Adissi).