Bairro do Cristo

Mais de 260 moradores são atendidos pelos serviços da Caravana do Cuidar

19/05/2023 | 18:00 | 97

Moradores do bairro do Cristo Redentor receberam, nesta sexta-feira (19), o projeto itinerante da Caravana do Cuidar, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), que oferta gratuitamente serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor. O prefeito Cícero Lucena esteve no local e conversou com os moradores que estavam aproveitando os serviços. Ao todo, foram realizados 264 atendimentos.

“Nosso maior objetivo é aproximar os serviços da população, como aconteceu com a dona Joana, de 93 anos, que conseguiu se vacinar graças a Caravana do Cuidar. Assim também acontece com mães que precisam cuidar dos filhos pequenos, ou pessoas que trabalham o dia inteiro e têm pouco tempo para resolver uma pendência no Bolsa Família, por exemplo. Aqui nós oferecemos um serviço mais ágil e com a mesma qualidade”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, João Corujinha.

Um dos serviços ofertados na Caravana é o cadastro no Programa Criança Feliz, uma iniciativa do Governo Federal, desenvolvida pela Sedhuc, com o objetivo de ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, desde a gestação, preparando a família para o nascimento e cuidados perinatais, até os três anos de idade. Já as crianças do Benefício de Prestação Continuada (BPC) são acompanhadas até os seis anos de idade, como explicou a coordenadora Suzana Mendonça, supervisora do programa na região do Cristo.

Na região, o programa atende mães do Cristo, Rangel, Laranjeiras, Colibris, Vale das Palmeiras, Bela Vista, Samaritano, Boa Esperança e Pedra Branca. E a Camila Marques, de 21 anos, moradora da região do Cristo conheceu hoje o programa. “Eu vim conhecer, porque eu já tinha ouvido falar, e como eles vieram aqui na rua, foi uma oportunidade. Fiz meu cadastro no CadÚnico e vou esperar que seja liberado. O Bolsa Família vai ser minha única fonte de renda e ter alguém que me auxilie no desenvolvimento do meu filho vai ser muito bom”, comentou.

Atendimentos realizados – A passagem da Caravana do Cuidar pelo bairro do Cristo Redentor resultou em 264 atendimentos, sendo 88 aplicações de vacinas; 29 aferições de pressão arterial; 15 atendimentos médicos; 11 atendimentos no Odontomóvel; 18 cadastros no Cras da região; 79 atendimentos no CadÚnico; 03 atendimentos no Procon-JP; 06 cadastros no Programa Criança Feliz; e 15 cadastros no Programa Acessuas Trabalho.