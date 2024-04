Bolsonaro desembarca na Paraíba e lança oficialmente pré-candidaturas de Queiroga e Wallber; confira detalhes da agenda

Em um périplo pela região Nordeste ao longo dessa semana, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), desembarca na Paraíba nesta sexta-feira (12), para participar de diversas atividades políticas e partidárias na Região Metropolitana de João Pessoa. Ele deve lançar oficialmente as pré-candidaturas a prefeito do ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga (PL), na Capital, e do deputado estadual Wallber Virgolino (PL), em Cabedelo.

O objetivo da agenda de Bolsonaro na Paraíba é dar combustível às pré-candidaturas de aliados para as eleições de outubro e, ao mesmo tempo, se firmar como principal liderança da oposição no país, capitalizando o eleitorado obtido nas eleições de 2022. A expectativa é de que o ex-presidente desembarque no Aeroporto Castro Pinto às 09h, iniciando uma série de compromissos públicos na Capital.

Ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga afirmou que a vinda de Bolsonaro está mobilizando toda a direita paraibana para o que ele chama de “grande festa da democracia”.

O ápice da agenda bolsonarista ocorrerá na Domus Hall, às 19h, onde haverá o anúncio oficial da aliança entre o PL e o Novo para as eleições em João Pessoa. A expectativa é que o ex-candidato ao Senado, Sérgio Queiroz, seja confirmado como vice de Marcelo Queiroga.

A assessoria do PL informou que, antes, Bolsonaro vai conceder uma entrevista coletiva ao meio-dia desta sexta-feira, no Hotel Oceana, no bairro do Bessa, mas ainda não há uma definição clara de que realmente haverá essa entrevista. No fim da tarde, ele receberá os títulos de cidadão paraibano e pessoense, em sessão na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

União da direita

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabedelo, Wallber Virgolino (PL) avaliou que a vinda de Bolsonaro será a “cereja” do bolo para a união de todos os conservadores paraibanos. A chegada do ex-presidente ocorre após uma série de entreveros e divergências entre os principais nomes do grupo, que divergiam sobre os rumos do PL.

O entendimento só foi possível depois que, em reuniões em Brasília, Bolsonaro decidiu, juntamente com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, fazer um rearranjo no partido, dividindo funções e dividindo poderes. O deputado federal Cabo Gilberto, por exemplo, assumiu a coordenação das campanhas do partido na região metropolitana e o comando do diretório municipal em João Pessoa.

Além dos nomes já mencionados, também deve comparecer aos eventos o presidente estadual da legenda, deputado federal Wellington Roberto, que foi designado pelo partido para comandar as campanhas do PL na região do interior do estado, onde tem influência e forte base eleitoral.

Confira, a seguir, os horários da agenda de Bolsonaro na Paraíba

Sexta-feira (12)

09h – Desembarque no Aeroporto Castro Pinto

10h – Visita ao Mercado de Mangabeira

11h – Oceana Hotel – Bessa

17h – Recebe títulos de cidadão paraibano e pessoense

19h – Domus Hall

Sábado (13)

08h – Mercado Público de Cabedelo

09h – Evento com empresários em casa de eventos

12h – Embarque no Aeroporto Castro Pinto