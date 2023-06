Orla e Centro

Semob-JP dará apoio neste domingo a eventos de ciclismo, corrida de rua e skate

16/06/2023 | 20:30 | 35

Seguindo a política da Prefeitura de João Pessoa de incentivo ao esporte e lazer, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) dará apoio, neste domingo (18), a três eventos esportivos. A Semob-JP vai disponibilizar 45 agentes em pontos fixos, motos e carros, para acompanhar a realização das disputas e garantir a segurança dos participantes e espectadores. Os condutores de veículos deverão ficar atentos à sinalização e seguir as orientações dos agentes de mobilidade no local.

Corrida – Com largada às 6h da manhã, do Busto de Tamandaré, a corrida Violeta Run, com percursos de 6 km e 12 km, seguirá pelas avenidas Almirante Tamandaré, em Tambaú, e João Maurício, em Manaíra, onde haverá o retorno de 6 km próximo à interseção com o Retão de Manaíra. Os demais corredores seguirão pela Avenida Governador Argemiro de Figueiredo, no Jardim Oceania, depois pelas avenidas Presidente Afonso Pena e Arthur Monteiro de Paiva, no Bessa, trecho de retorno de 12 km.

Ciclismo – O outro evento é o passeio ciclístico Forró Bike Unificado, que sairá às 8h da manhã no Parque Solon de Lucena (Lagoa), no Centro. Do ponto de largada, os competidores seguirão pelas avenidas Getúlio Vargas, Duarte da Silveira, Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, depois avenidas Governador Antônio Mariz e Panorâmica, no Portal do Sol, finalizando no Bosque dos Sonhos, no Cabo Branco.

Skate – A partir das 14h, na Praça Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis), haverá a concentração dos participantes do ‘GO Skate Day’. A previsão de saída é 16h e os participantes seguirão pela calçada lateral na saída do Túnel Damásio Franca, depois passarão pela faixa esquerda da Rua Padre Meira até chegar ao monumento Pedra do Reino, no Parque Solon de Lucena, local de encerramento do evento.