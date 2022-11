Assistência especializada

Prefeitura de João Pessoa zera fila de espera por cirurgias vasculares

18/11/2022 | 11:00 | 43

A Prefeitura de João Pessoa, através da parceria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com o Hospital Nova Esperança (HNE), realizou, no período de 30 dias, 91 procedimentos vasculares. Com isso, a fila de espera de pacientes que aguardavam a realização de cirurgias vasculares foi zerada. Essa assistência acontece por meio do projeto João Pessoa pela Vida 2.0.

“Depois de muito tempo nós conseguimos zerar a fila de cirurgias vasculares. Ou seja, aqueles pacientes que precisavam de procedimento cirúrgico vascular para os membros inferiores ou superiores, foram todos operados. É mais uma demonstração do cuidado que a gestão tem com grupos específicos da população, que por muito tempo aguardavam essa assistência”, celebra o Secretário de Saúde da Capital, Luis Ferreira.

A parceria com o HNE, além de zerar a fila de espera, também proporciona que pacientes com problemas vasculares graves sejam tratados previamente como forma a evitar amputações. Dessa forma, são realizados exames diagnósticos, como a arteriografia, além de procedimentos corretivos como angioplastia, debridamento, bypass.

Uma das pacientes atendidas foi Vera Lúcia Pereira, 72 anos. Que devido a uma unha encravada, causando feridas no pé, descobriu que era diabética. Após atendimento inicial e diagnóstico de doença arterial periférica, dona Vera foi encaminhada para o HNE para a definição terapêutica necessária.

No hospital, dona Vera precisou realizar além da arteriografia, amputação de membro inferior direito e uma angioplastia.

“Eu não sabia da existência desse serviço do SUS e fiquei muito feliz por ter, pois se não fosse assim eu estaria bem pior, talvez ao invés do dedo eu tivesse perdido o pé todo ou mais. Graças a Deus por esse projeto e por acontecer em um hospital desse porte, com toda essa estrutura”, agradece a moradora do bairro de Funcionários III, em João Pessoa.

Acompanhamento – Além do atendimento médico e clínico, o João Pessoa pela Vida 2.0 também garante aos pacientes e familiares um acompanhamento multiprofissional, antes, durante e após a realização dos procedimentos.

O projeto atende tanto aos munícipes de João Pessoa quanto de outras cidades através de pactuação. Esse é o caso de José Francisco do Nascimento, de 66 anos, morador da cidade de Ingá, que sofria com feridas causadas pelo Pé diabético há mais de seis meses.

“Infelizmente na nossa cidade não tem um serviço como esse, então nos mandaram para cá onde fomos atendidos nesse projeto. Ele sofria demais com dores e o incomodo das lesões, agora estamos aliviados pela assistência e confiantes que tudo vai melhorar”, comenta Maciano Nascimento, filho de seu José Francisco.

Com o atendimento de todos os pacientes que aguardavam por cirurgia vascular, o projeto continua agora com o fluxo assistencial a fim de evitar a formação de outras filas nesse campo da medicina.

“Dentro de 30 dias, o João Pessoa pela Vida 2.0 reduziu um tempo de espera de meses para dias e atendendo não apenas pacientes de João Pessoa, mas de todo o estado. Não temos mais fila de espera para essa assistência, ou seja, após o diagnóstico o paciente aguarda cerca de uma semana para a realização da cirurgia”, explica o responsável técnico do projeto, o médico Matheus Rodrigues

A previsão é que sejam realizados cerca de 80 procedimentos por mês na área vascular, atendendo cerca de 40 pacientes através do projeto, que conta ainda com a parceria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho.